Vídeo: Deputada federal sofre tentativa de assalto e fica ferida em São Paulo

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) afirmou, em um vídeo na sua conta do Instagram, que sofreu uma tentativa de assalto enquanto cumpria agenda partidária neste sábado (9), em São Paulo.

No vídeo, Tabata conta que estava dentro de um veículo a caminho de um compromisso quando um homem estourou com um soco o vidro do carro em que ela estava. A deputada afirma que não se machucou gravemente, mas que teve pequenos ferimentos nas mãos e na boca.

Ainda na postagem, a política explicou que estava em um evento no Sindicato dos Padeiros e, logo após o compromisso, seguiria de carro para cumprir outra agenda.

A deputada lamentou o ocorrido e comentou que gravou o vídeo para compartilhar sua tristeza com o que, na sua avaliação, tem acontecido com frequência em São Paulo. Tabata é natural da capital paulista.

“Essa não é a minha São Paulo, esse não é o lugar que eu trabalho para criar os meus filhos. Eu sei que muitas pessoas pessoas passaram por situações muito piores. O que vale dizer agora é sou muito grata a Deus, que o murro não me acertou Temos que nos agarrar para lutar para mudar a situação, para de fato não achar que as coisas estão boas. Isso não razoável”, disse, no vídeo.

*Com informações da IstoÉ

