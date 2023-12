Fepiam leva inclusão e cidadania a comunidades indígenas

A Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) realizou, neste sábado (9), a terceira edição do evento ‘Ação Social Indígena: Inclusão e Cidadania’, uma iniciativa de assistência social aos povos tradicionais, agora na Cidade das Luzes, no bairro Tarumã-Açu, zona centro-oeste de Manaus. A ação foi realizada em parceria com órgãos e institutos estaduais, promovendo atividades de atendimento de inclusão, cidadania e bem-estar.

“Trabalhamos para garantir que todos os indígenas tenham acesso aos direitos e às oportunidades que lhes são devidos. Agradecemos a parceria de todos os órgãos e institutos envolvidos na ação, que contribuíram para que ela tivesse êxito”, afirma o diretor-presidente em exercício da Fepiam, Carlos Alexandre.

As ações impactam positivamente a vida dos indígenas com inclusão e cidadania na região, que reúne mais de 30 etnias, como Munduruku, Mura, Saterê-Maué, Kokama, Tikuna, Pankararu, Kambeba e Piratapuia.

A atividade faz parte de uma colaboração entre a Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Cidadania (Sejusc-AM), a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), o Instituto Missão Integral Brasileiro Renascer (Imibre), o Instituto Joana Galante, a UEA Cidadã, a Trupe do Sorriso e a UBS Carreta da Mulher.

A iniciativa prestou diversos serviços, como a emissão de segunda via de certidão de nascimento, a obtenção da carteira do artesão, o cadastro para oportunidades de emprego, orientação sobre a carteira de trabalho digital, informações relacionadas ao seguro desemprego, agendamento para a emissão do título de eleitor, atendimento na Carreta da Mulher e a distribuição de 300 mudas de plantas.

“Acreditamos que ações como esta são fundamentais para a promoção da inclusão e da cidadania dos povos indígenas. Elas contribuem para que os indígenas tenham acesso a direitos básicos, como educação, saúde e trabalho. Agradecemos à comunidade Cidade das Luzes, que recebeu a ação com muito entusiasmo”, afirma o diretor-técnico da Fepiam, Joabe Leonam.

Também foram oferecidas ações voltadas ao bem-estar, como corte de cabelo, design de sobrancelha, massoterapia e tratamentos estéticos, incluindo limpeza de pele e maquiagem. Além disso, foram realizadas medições de pressão arterial e glicemia, consultas com optometristas, serviços ópticos, consultas médicas e atendimento de enfermagem em diversas áreas.

*Com informações da assessoria

