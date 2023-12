Expoagro contará com show da dupla sertaneja Marcos e Belutti neste sábado (9) em Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), promove, neste sábado (09), na 45ª Exposição Agropecuária Sustentável (Expoagro), shows nacionais e regionais, provas equestres e rodeio e apresentações para o público infantil. A entrada é gratuita. A dupla sertaneja Marcos e Belutti será a terceira atração nacional a agitar o público que comparecer hoje no evento, a partir das 22h.

“São mais de 700 vagas de estacionamentos para veículos. Então você que ainda não veio visitar a Expoagro, venha conferir esse espaço maravilhoso. A finalidade é trazer as pessoas da cidade para conhecer o campo, tendo uma programação para toda a família, e para todas as idades”, ressalta o secretário de Estado de Produção Rural, Daniel Borges.

Os artistas Garis da Alegria dão início às programações da noite às 18h, animando o público infantil; e a partir das 19h, a praça de alimentação conta com os artistas Nunes Filho e “Os meninos do Xote”, para encerrar a noite da 2ª edição do Festival Artistas da Terra.

Provas equestres e rodeio

Fazendo parte da programação da 45ª Expoagro, as provas de hipismo clássico, três tambores e rodeio, ocorrem no novo Parque Multiuso Dr. Eurípides Ferreira Lins, situado no quilômetro 02, da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista. Já a vaquejada ocorre na sede da Associação dos Vaqueiros do Amazonas (Assovam), situada na estrada Cachoeira das Almas, bairro Tarumã.

No Parque Multiuso, a partir das 9h, na arena rodeio vai correr a prova de hipismo clássico; e às 16h, será a prova três tambores; e a partir das 19h, dará início ao rodeio. Já na Assovam a vaquejada inicia às 18h.

De acordo com o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf), José Omena, um dos pontos mais esperados da Expoagro são as provas equestres, onde a Adaf tem acompanhado de perto toda a sanidade e bem-estar dos animais

“A Adaf tem a atribuição de fiscalizar a realização das competições no que diz respeito à sanidade dos animais, se estão com a vacinação em dia, se as instalações destinadas a eles são adequadas e se todas as exigências legais estão sendo cumpridas. Para isso, nossos servidores atuam permanentemente no evento”,

Omena.

Trafegabilidade

Cerca de 25 agentes de fiscalização de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), atuam em frente ao local do evento.

O acesso entre a rodovia federal BR-174 e a Rodovia Estadual AM-010, poderá ser realizado pela avenida Dos Guaranás, situada à direita e aproximadamente 600 metros depois da Expoagro.

Para o público que optar pelo transporte público, duas linhas de ônibus extras poderão ser acessadas: linhas 903 e 904, entre as 15h e as 23h, até o próximo domingo (10). Outras linhas de ônibus são 038, 302, 305 e 321, no horário itinerante normal.

*Com informações da assessoria

