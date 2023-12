Girona goleia Barcelona e segue líder do Espanhol

Time do grupo City desbancou os favoritos do campeonato Real Madrid e Barça

Sensação do Campeonato Espanhol, o Girona goleou o Barcelona neste domingo, por 4 a 2, no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 16ª rodada da competição. Os gols dos visitantes foram marcados por Dovbyk, Miguel Gutiérrez, Valery e Stuani. Lewandowski e Gundogan balançou as redes para os donos da casa.

Com o empate do Real Madrid com o Betis no último sábado (9), o Barcelona entrou em campo podendo diminuir a distância para apenas dois pontos na tabela em relação ao seu maior rival e assumir a vice-liderança, mas acabou não aproveitando a oportunidade.

O Barça volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (13), contra o Royal Antwerp, da Bélgica, pela Liga dos Campeões. O Girona, por sua vez, só terá compromisso no dia 18 de dezembro, segunda-feira, contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol.

O jogo

O Girona fez jus ao status de sensação do campeonato e logo aos 12 minutos abriu o placar em jogada originada por um brasileiro. O lateral direito Yan Couto deu lindo passe em profundidade para Tsygankov, que recebeu com liberdade pela direita e apenas tocou para Dovbyk chegar batendo dentro da área, sem chances para o goleiro Peña Sotorres.

Só que o Barcelona tratou de responder pouco depois, mais precisamente aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio de Raphinha em direção ao miolo da área, Lewandowski subiu mais que todo mundo e cabeceou firme, empatando a partida para os donos da casa.

Mas, minutos antes do intervalo, o Girona retomou a frente no placar. Aos 41 minutos, Miguerl Gutiérrez recebeu na intermediária, foi conduzindo a bola, invadiu a área e bateu forte, de bico, mandando no ângulo para surpreender o goleiro rival e garantir a vantagem para o segundo tempo.

Na etapa complementar o Barcelona foi obrigado a se expor mais em busca do resultado e foi com tudo para cima do Girona, que se manteve bem postado na defesa e oferecia pouquíssimos espaços a serem explorados pelo adversário.

Mesmo em vantagem, o Girona procurava manter a posse de bola para afastar o Barcelona do seu gol. Desta forma, os visitantes foram “cozinhando” o jogo, e quando o rival subia a marcação, conseguiram encontrar brechas para chegar ao último terço do campo com perigo. E foi exatamente assim que eles marcaram o terceiro gol, aos 35 minutos, com Valery, que ganhou a dividida com Koundé após escorada de Stuani, e bateu no cantinho, com categoria, para garantir encaminhar o importantíssimo triunfo fora de casa.

O que os torcedores não imaginavam era que os acréscimos reservariam mais emoções. Aos 46, Gundogan recebeu dentro da área, dominando de costas para o gol, fez o giro e bateu sem chances para o goleiro, como manda o manual do bom centroavante, diminuindo para o Barcelona. Mas, o Girona também não estava disposto a deixar o resultado escapar e também foi às redes, aos 50, com Stuani completando o cruzamento no segundo pau e fechando os trabalhos na Catalunha.

*Com informações do Gazeta Esportiva

