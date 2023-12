Manchester United e Bayern de Munique são “atropelados” em casa

Gigante da Inglaterra, o Manchester United foi humilhado pelo modesto Bournemouth em Old Trafford. Neste sábado (9), o time de Erik Ten Hag perdeu por 3 a 0 em jogo válido pela Premier League, com gols de Solanke, Billing e Senesi. Os internautas não perdoaram os Red Devils e brincaram que o clube “acabou”.

Com a derrota, o clube estacionou nos 17 pontos, na 6ª posição na tabela e ainda pode ser ultrapassado por outros adversários na rodada. Nos últimos anos, o Manchester United tem acumulado fracassos e campanhas ruins. O último título de expressão do clube foi a Liga Europa, conquistada na temporada 2016/17.

Bundesliga

A primeira derrota do Bayern de Munique na temporada 2023/24 do Campeonato Alemão veio de forma dolorosa. A equipe bávara foi atropelada pelo Eintracht Frankfurt, que goleou o adversário por 5 a 1, neste sábado (9), jogando em casa. Ebimbe (duas vezes), Marmoush, Larsson e Knauff marcaram para os anfitriões, e Kimmich fez o único dos visitantes.

Com a derrota, o Bayern pode ver o Bayer Leverkusen abrir seis pontos de vantagem na liderança da Bundesliga. Os bávaros seguem na segunda colocação, com 32 pontos, enquanto o Leverkusen tem 35, podendo ir a 38 se vencer o Stuttgart no domingo – ficando com um jogo a mais que o Bayern. O Eintracht é o sétimo colocado, com 21 pontos.

*Com informações da Gazeta Esportiva

