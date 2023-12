VÍDEO: corpo de mulher é achado em área de mata em conjunto de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de uma mulher foi encontrado, no início da tarde desta quinta-feira (14), em uma área de mata de difícil acesso no conjunto Ajuricaba, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com as informações preliminares repassadas à polícia, um catador de latinha que passava pelo local, por volta de 10h, afirmou ter sentido uma forte odor e informou aos moradores da área.

No local, o corpo estava em estado de decomposição, dentro de carrinho de supermercado e apresentava ferimentos na cabeça.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para fazer o resgate do cadáver, que depois foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para retirada do corpo.

O caso deve passar a ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Quem tiver mais informações que possam ajudar nas investigações do caso pode entrar em contato por meio dos disque-denúncias 181 ou 190, disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

