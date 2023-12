Cantor gospel morre no palco após sofrer infarto durante show

Músico era casado com a influenciadora Suilan Barreto, com quem tinha uma filha, Zoe, de apenas um mês

O cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, morreu na quarta-feira (13) após sofrer um infarto fulminante durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia. A informação foi divulgada nesta quinta-feira feira (14.dez) pela gravadora do músico, Todah Music, que expressou solidariedade aos familiares e amigos do cantor.

“Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: – Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto. Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial”, escreveu a gravadora.

Seguido por mais de 800 mil fãs nas redes sociais, Pedro ingressou no setor musical ainda cedo, aos três anos de idade, quando fez a primeira apresentação pública. Ele iniciou a carreira profissional em 2015 postando covers no YouTube e, mais tarde, foi chamado para o projeto “Grande é o Senhor”. Em 2019, Pedro deu início à carreira solo.

O músico era casado com a influenciadora Suilan Barreto, com quem tinha uma filha, Zoe, de apenas um mês. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do cantor.

“À Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço! Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram. O segmento da música cristã está de luto. O céu em coro recebe um filho ilustre: Pedro Henrique! Até breve querido irmão!!! Até breve!”, finalizou a gravadora.

*Com informações do SBT Notícias.

