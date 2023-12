Proteja quem você ama: saiba a importância da vacinação para a saúde de cães e gatos

Com o crescimento das famílias multiespécies, é preciso estar atento à saúde dos pets, em especial em relação à vacinação para evitar diferentes doenças. Manter as vacinas em dia é não só um cuidado com o cão ou gato, como uma questão de saúde pública. A raiva, por exemplo, é uma zoonose que pode ser transmitida ao ser humano e ocasionar a morte de pessoas e animais – e que deve ser combatida via imunização. Além disso, com o verão chegando, é preciso ficar atento ao contágio de diversas doenças. Um exemplo é a Leptospirose, que aumenta a probabilidade de disseminação por conta das enchentes causadas pelas chuvas.

Um balanço feito pelo Grupo Petlove – maior ecossistema pet do Brasil, com a mais completa gama de serviços, produtos e soluções do mercado – mostra que, entre janeiro e outubro de 2023, foram aplicadas, em média, 182 mil vacinas via planos de saúde da empresa. Considerando que o Brasil tem mais de 100 milhões de cães e gatos, a estatística está consideravelmente muito abaixo do ideal.

O médico-veterinário da Petlove Pedro Risolia reforça a importância fundamental de manter a rotina vacinal atualizada. “Os imunizantes protegem os animais de diversas doenças, dentre elas: Cinomose, Hepatite, Parainfluenza Canina, Leptospirose Canina, Clamidiose, Leucemia Felina e diversas outras que podem debilitá-los e acabar provocando até o óbito”, alerta. Ele relembra que as vacinas para cães e gatos são todas anuais, exceto no caso de filhotes, que devem receber doses de reforço. Além disso, Risolia explica que para a maior comodidade de tutores e para evitar estressar o pet ao tirá-lo do seu ambiente (como no caso da maioria dos felinos e cachorros mais antissociais), há a possibilidade da imunização acontecer via atendimento domiciliar.

O especialista afirma ainda que certos problemas graves de saúde só poderão ser erradicados do Brasil com um controle vacinal adequado. “Nos países do hemisfério norte, por exemplo, muitas destas zoonoses já não existem mais devido a um programa vacinal adequado e perene”, explica.

Confira a lista de vacinas que devem ser aplicadas nos pets anualmente:

– V8 e V10: protege contra Cinomose, Parvovirose, Coronavirose, Hepatite Infecciosa Canina, Adenovirose, Parainfluenza Canina, Leptospirose Canina (2 cepas na V8 e 4 cepas na V10);

– V3: protege contra Panleucopenia, Rinotraqueíte e Calicivirose;

– V4: protege contra Panleucopenia, Rinotraqueíte, Calicivirose e Clamidiose;

– V4 + FeLV ou V5: protege contra Panleucopenia, Rinotraqueíte, Calicivirose, Clamidiose e Leucemia Felina.

O veterinário da Petlove ressalta que cada caso de doença é individual e, por esse motivo, é necessário consultar um profissional para indicar quais imunizantes e o momento mais adequado que o pet precisa receber.

Vale lembrar que a vacinação é uma medida fundamental não apenas para os pets, mas também para a construção de comunidades mais saudáveis e seguras. A prevenção por meio da imunização é também um ato de amor e dedicação que os tutores compartilham com seus companheiros peludos.

O Grupo Petlove oferece planos de saúde a partir de R$19,90 mensais, que cobrem as vacinas básicas que seu pet precisa, como a da raiva, a polivalente (cão – V8 ou V10 e Gato – V3, V4 e FeLV) e a da gripe. Para saber mais, acesse o site da empresa em https://saude.petlove.com.br/.

*Com informações da assessoria

