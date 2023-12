Supermecado promove “Natauuu Pet”, com desfile de cães e gatos para adoção em Manaus

Manaus (AM) – O Natal é uma data especial para os humanos, não há dúvida. A novidade, agora, é que está sendo preparada para se tornar, também, um momento mágico para os pets, principalmente para aqueles que esperam por um novo lar. Envolvido com essa proposta, o Nova Era promove, no sábado (16), o “Natauuu Pet”, que ocorrerá na loja da avenida das Torres, Novo Aleixo, das 9h às 12h, na Zona Norte de Manaus.

O evento vai reunir parceiros e a ONG OBA, para a realização de atividades direcionadas aos bichinhos e a disponibilização para adoção dos cachorros e gatos levados pela instituição.

“O Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos e eles são mais do que isso, são companheiros e considerados filhos, parte integrante da família. Então, estamos proporcionando esse momento muito especial para nossos clientes que são tutores e estimulando os que ainda não têm ou querem ampliar a família, a fazer a adoção de um bichinho sem lar”, destaca a gerente de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante.

A diversão está garantida no evento. Empresas parceiras estarão presentes, distribuindo petiscos e realizando sorteio de brindes. Haverá também desfile Pet e os tutores podem usar e abusar da criatividade na apresentação do seu bichinho, usando, inclusive, fantasias. Na barraca do lambejo, haverá espaço para as fotos que, certamente, serão guardadas com muito carinho.

Sem esquecer a saúde, o evento do Nova Era contará com a presença de acadêmicos de medicina veterinária, para tirar as principais dúvidas dos tutores com relação aos cuidados com os pets. Haverá, ainda, vacinação antirrábica para cães e gatos. Eles precisam estar saudáveis e ter mais de três meses. Fêmeas prenhas ou lactantes não poderão ser vacinadas e é necessária a presença do tutor, maior de 18 anos.

Adoções

A adoção responsável é um ato de amor, capaz de mudar a vida do animal e também de quem o adota. Além da satisfação pessoal, a presença de um pet na família, melhora a saúde, são ótimas companhias para as crianças, dão proteção emocional, entre outras vantagens.

No entanto, ainda é um mau hábito da sociedade descartar, filhotes principalmente, nas ruas e até em lixeiras.

Na ONG OBA existem hoje mais de 200 animais resgatados das ruas. “Todos os nossos bichinhos têm essa história em comum. Foram resgatados de situação de abandono”, explica Jaqueline Lira, diretora e fundadora da instituição.

Existe um protocolo para a adoção que consta de entrevista, apresentação de documentos (RG, CPF e comprovante de residência) e assinatura de um termo de compromisso com a adoção.

“Nós realizamos visitas para ver se há espaço adequado e também acompanhamos todo o processo de adaptação, que se dá em torno de 2 a 3 semanas”, explica.

Mesmo depois da adoção, a ONG continua acompanhando a nova vida do animal, pedindo aos tutores o envio de fotos e quando isso não ocorre, faz visitas ao endereço para constatar se vai tudo bem.

Para a diretora da ONG OBA, que hoje enfrenta problema de superlotação, o Natauuu Pet realizado pelo Nova Era proporciona a oportunidade de divulgar o trabalho e os animais disponíveis para a adoção. “É a chance de buscar bons lares para eles”, conclui.

*Com informações da assessoria

