Da babá de planta ao homem do lar: a ascensão da agência “Elite das Babás” rumo à expansão em Roraima

Fazer o almoço, lavar as roupas, limpar a piscina, levar o cachorro para passear e executar todas as outras atividades domésticas demonstram que, enquanto estamos ‘trabalhando fora’, alguém precisa cuidar do nosso lar e das nossas coisas! É aí que um batalhão de profissionais entra em cena e dá aquela mão, mas como colocar para dentro de casa pessoas que não conhecemos.

Além dessa atenção, outro ponto é que nem sempre é possível manter uma funcionária de “carteira assinada”, conforme os moldes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), devido aos custos da contratação, o que acaba reforçando o crescimento de profissionais que atuam como diaristas (2x por semana).

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam crescimento da contratação desse tipo de profissional na última década. Ao final de 2022, o número aferido era de 43,6% em comparação aos 37,5%, registrados em 2013. Ainda segundo a pesquisa, 91,4% de ocupantes nessa modalidade de trabalho no último ano são mulheres, em sua maioria pessoas negras (67,3%) e com idades entre 30 e 59 anos, somando um total de 76,1%.

Além da procura por profissionais em atividades do lar, também há a busca para o preenchimento de vagas em outras áreas de prestação de serviços, entre elas: babá, motorista e cuidador de idosos. Nessa esteira, empresas auxiliam no intermédio entre quem quer contratar e quem busca uma oportunidade de trabalho, o que nos dá mais segurança na hora de abrir a porta de casa e receber o profissional.

Um exemplo dessa intermediação é a agência ‘Elite das Babás’, fundada em novembro de 2020, pela empresária Paula Batalha (foto). Com pós-graduação em Logística, a empresária possui formações e experiências como secretária do lar, berçarista, baby-sitter e recreação infantil, dentre outras. Segundo a empreendedora, já são mais de duas décadas auxiliando mães e pais que a procuram.

Como explica a empreendedora, a agência realiza todo o processo de recebimento de candidaturas, as entrevistas e a indicação da profissional que atenda as demandas solicitadas. No total, são 300 agenciadas pela “Elite das Babás”.

“Trabalhamos com uma equipe completa, formada por nossas atendentes, psicóloga, nutricionista, advogado, contador e enfermeira. Nosso modelo de negócios é amplo, quando se fala da ‘Elite das Babás’, acham que é composto somente por babás, de fato no começo era, mas com todo crescimento que tivemos expandimos o leque de profissionais, que contempla diaristas, secretária do lar, passeador de cão, babá de planta, homem do lar, bom vizinho, home care, motorista particular, cuidador de idosos, dentre outros”, contextualiza.

Um dos diferenciais da agência, segundo Paula, são os processos de verificação de dados e a capacitação dos candidatos por meio de cursos e treinamentos, realizados com frequência.

“Nosso processo de recrutamento leva, em média, de duas a um mês, justamente para passarmos pelo teste psicológico e verificações do contato de referência, carta de recomendação ou comprovação em carteira. Cada categoria precisa passar pelo curso, sem o curso não há como entrar no banco de dados, e ser apta ao mercado de trabalho. Nosso treinamento é todo custeado pela empresa”, disse.

O crescimento foi responsável pela expansão da empresa que passou a operar em Boa Vista, no estado de Roraima. Em média, o faturamento mensal da marca bate R$ 30 mil, podendo chegar a entre R$ 360 mil e R$ 490 mil/ano.

“Esse ano, no total de 200 clientes que procuraram a empresa por meio de feedbacks de clientes que já tinham contratado conosco. O famoso ‘boca a boca’ é a chave do sucesso de nossa empresa e os nossos feedbacks são os melhores. “Meu sonho para 2024 é expandir essa categoria para outros estados e treinar as agenciadas para o mercado de trabalho”, conclui.

Empresária Paula Batalha fundou agência ‘Elite das Babás’ em 2020 Foto: Divulgação

Com instalação de equipamentos, Burger King e Popeyes economizam mais de 116 milhões de litros de água

Com a instalação de equipamentos, Burger King e Popeyes, franqueados pela Zamp no Brasil, realizaram uma iniciativa brilhante e límpida: a colocação de válvulas de controle de vazão em todas as torneiras de seus restaurantes. O resultado foi uma economia equivalente a mais de 116 milhões de litros de água, realizada entre janeiro e setembro deste ano.

Para termos uma noção mais palpável, essa quantidade representa quase 50 piscinas olímpicas. Agora, imagine o impacto positivo dessa economia no meio ambiente. A tecnologia utilizada permite ajustar em mais de 20 configurações, eliminando o desperdício de água sem comprometer o conforto!

Acordo de cooperação contribui para desenvolvimento de coletor de efluentes

Pesquisadores da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e do Instituto Federal de Roraima (IFRR) desenvolveram, por meio de um acordo de cooperação interinstitucional, um dispositivo chamado de ‘coletor de efluentes em profundidade’, que acaba de ser patenteado pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). A tecnologia foi pensada e desenvolvida totalmente em Roraima durante a pesquisa realizada em 2018, época do depósito da patente, dentro dos programas de pós-graduação da universidade, que visava a busca de microrganismos em efluentes – resíduos líquidos de atividades humanas que são descartados no meio ambiente – hospitalares. O coletor é composto de material feito de polipropileno e reaproveitável para coleta em profundidade de efluentes hospitalares, industriais, em água de rios, pluviais, poços de água, dentre outros.

Tá chegando 2024!

Estamos nos aproximando do final de mais um ano! Passo para te desejar uma ceia maravilhosa, uma noite de Natal repleta de alegrias, solidariedade e amor, mas, acima de tudo, que Deus se faça presente no seu coração.

Para 2024, espero que o ano nos traga mais benefícios e justiça para todos. Que não nos deixemos influenciar pela política partidária e que torçamos para que a economia do país melhore, independentemente das nossas convicções ideológicas! Que o Brasil vença, e vençamos juntos!

Estamos saindo de férias e retornamos em janeiro de 2024. Agradeço a toda a equipe do jornal, que foi fundamental para veiculação da Mais Negócio$. Abraços!

RÁPIDAS & BOAS

O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) prorrogou as inscrições para mais de 3 mil vagas para cursos técnicos e de graduação até a próxima segunda-feira (18/12). As vagas são para Manaus e municípios do interior do Amazonas. As inscrições devem ser feitas pelo site do Ifam, no endereço eletrônico (https://bit.ly/47VUzZP).

*************************************************

A Capes está com inscrição disponível até o sábado (22/12) para participação no Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda. O curso de especialização em Liderança e Gestão Educacional será realizado no Mary Immaculate College (MIC), em Limerick, Irlanda, a partir de agosto de 2024. Segue link para informações e inscrição (https://encurtador.com.br/impY0).

*************************************************

A Universidade Federal do Amazonas (Propesp/Ufam) lançou edital com 12 vagas para o Mestrado do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (PPGSS). As inscrições seguem até terça-feira (02/01/24) e são efetuadas por meio do preenchimento de um formulário obtido pelo link (www.ppgss.ufam.edu.br), que deverá ser encaminhado para o e-mail ([email protected]).

