Panetones e receitas: Confeiteiras deixam o Natal do amazonense mais doce

Manaus (AM) – Chegou a época mais mágica e gostosa do ano. Familiares reunidos, risadas pelas casas, as festas de fim de ano carregam a energia acolhedora. Pensando nisto, confeiteiras elaboram receitas para deixar o Natal dos amazonenses cada vez mais doce.

A ceia de Natal é um momento de confraternização que carrega simbolismo e religiosidade. Ao redor do mundo, pessoas compartilham de uma mesa farta de alimentos na véspera de Natal, celebração que ganhou pratos típicos natalinos.

As empreendedoras de Manaus elaboraram então cardápios especiais, que podem servir de presentes para amigos e familiares, ou fazer parte desse momento de reunião para degustar com as suas companhias favoritas.

Lato confeitaria artesanal

Inaugurado há um ano e meio, a Lato confeitaria artesanal, comandado pela sócia e chef confeiteira, Valéria Alves, já conta com estratégias para surpreender os clientes e com cardápios novos, como o chocotone artesanal, o sucesso da casa.

“Sempre buscamos estar dentro das tendências, e sempre estar atualizado com cursos, palestras, feiras na área. Buscamos estudar muito a base da confeitaria para assim desenvolver nossas próprias receitas, acredito que hoje 80% das receitas da Lato são receitas autorais”, disse.

Valéria Alves comanda o Lato confeitaria artesanal Foto: Acervo pessoal

“Todo ano colocamos um cardápio novo, com foco no nosso chocotone artesanal que é um sucesso, mas também investimos nas lembrancinhas e sobremesas para as confraternizações, ceia”, , completou a empresária.

Lato confeitaria artesanal Foto: Acervo pessoal

Valéria conta que seu empreendimento surgiu na cozinha da sua casa no ano de 2017, com outra loja de doces e foi crescendo até alcançar a oportunidade de expansão de sua sociedade e chegar a crianção da Lato em 2022.

“Comecei trabalhando em casa sozinha em 2017 com a loja Doces da Vavá, com pizza brownie, depois fui investindo em bolos decorados. Em 2019 comecei vender fatias de bolos, empadas, bolos caseiros na loja da minha tia e comecei a distribuir bolos caseiros para mercadinhos. Já no ano de 2020 foquei nas encomendas de bolos e doces e comecei a trabalhar no iFood. No ano passado surgiu a oportunidade de expansão com a sociedade com meus primos e criamos a Lato!”, destaca sobre sua trajetória.

Panetone com sabor amazônico

De origem italiana, o panetone é uma das principais comidas consumidas na época de natal, com prestígio em vários lugares no mundo. Pensando em incrementar um sabor mais regional, culinaristas da amazônia, adicionaram ao alimento, frutos tradicionais da amazônia como, cupuaçu, tucumã e outros.

Panetones com um toque do ‘gostinho’ amazonense Fotos: Divulgação

O carro chefe da confeitaria Lato é o panetone e chocotone artesanal, tradicional e trufado, mas a empresária declara que sempre inova e coloca algo regional no cardápio. No ano de 2023, a empresa optou por utilizar o cupuaçu, castanha e banana frita nas receitas.

Doces Marianni

Em um momento de dificuldade, a empresária venezuelana Marianni Padra recuperou-se e abriu o “Doces Marianni“. O empreendimento iniciou no começo da pandemia, quando a empresária ficou sem emprego e precisava cuidar a filha, como sempre fez bolos e doces para a família decidiu adoçar o paladar do público amazonense, driblando as dificuldades das diferenças regionais.

“Todo empreendimento tem altos e baixos, eu comecei vendendo e não tinha encomendas. Fazia bolos e doces para testar e tirar fotos e dei muitos doces para meu vizinhos experimentaram. Foi assim que comecei a vender meus bolos e ter encomendas. Tive que realizar vários cursos de confeitaria, porque não sou daqui e não sabia fazer muita coisa dos doces do Brasil”, disse.

Confeiteira Marianni Padra, proprietária do Doces Marianni

Foto: Acervo pessoal

A confeiteira investe em sua carreira na confeitaria e em 2023 elaborou um cardápio especial de Natal, com chocotone, panetone salgado, guirlanda, brownie, Bentô Cake e o carro chefe, que todo mundo ama, o pão de presento (típico da Venezuela).

“Confeitaria não é só ingredientes, tem que ter amor e muito conhecimento para trabalhar nessa área. Minha expectativa para as vendas deste ano é muito alta. Graças a Deus, minhas vendas são altas nesta temporada.”

Guirlanda Brownie Foto: Acervo pessoal

Paty Alfaia Confeitaria

Há cinco anos no mercado, a Paty Alfaia Confeitaria, neste ano trouxe para o Natal os mini chocotones artesanais e as sobremesas na travessa. Nos sabores regionais a confeitaria oferece, em 2023, sobremesa na travessa de cupuaçu com chocolate e o chocotone recheado de doce de leite com castanhas.

Mini panetones e mini chocotones da Paty Alfaia Confeitaria Foto: Acervo pessoal

Passando por diversas dificuldades nestes 5 anos, a confeiteira Patricia Alfaia Pereira, formada em biologia, contou que aprendeu a fazer bolo ainda com a mãe, o tradicional bolo de castanha com chocolate de família.

“Sou bióloga, mas depois do mestrado me afastei da pesquisa, pois me dediquei totalmente a minha mãe que iniciou um tratamento com quimioterapia. Ao longo desse período de tratamento dela, todo aniversário ou qualquer reunião, lá estava eu com um bolo. As pessoas próximas provavam, gostavam e encomendavam e o que começou como um hobby, demonstração de carinho e uma pequena renda foi ficando cada vez mais profissional. Em 2018 fiz vários cursos presenciais voltados para confeitaria, mas também nesse mesmo ano, depois de muitas batalhas, minha mãe foi descansou. Fiquei sem chão, mas os pedidos continuavam, novos clientes surgiam a cada dia, o que me ajudou bastante nessa época”, contou.

Confeiteira Patricia Alfaia Pereira, proprietária da Paty Alfaia Confeitaria. Foto: Acervo pessoal

Uma das estratégias da confeiteira é elaborar um cardápio sazonal especifico, para movimentar as vendas e atrair novos clientes e fidelizar os atuais. O carro chefe da confeitaria é bolos decorados, mas no final de ano eles dão lugar aos panetones e as sobremesas.

“Aqui na confeitaria sempre monto um cardápio que abranja principalmente três grupos de clientes, os que querem presentear, oferecendo produtos com um custo menor para sair em maior escala, como brigadeiros no tema natalino e biscoitos amanteigados. Os que não abrem mão dos sabores tradicionais dessa época, como os panetones, chocotones, bolo de Reis. E os que estão voltados para a ceia de Natal em si, para estes clientes oferecemos diferentes sobremesas de variados sabores para compartilharem com a família e amigos.”

Sempre trazendo uma novidade, esse ano o Paty Alfaia Confeitaria traz como novidade o panetone salgado, pouco conhecido ainda, mas segundo a confeiteira muito saboroso. “Ao contrário do que muitos podem pensar, ele não tem nenhum sabor doce ou de panetone em si. É salgado mesmo e pode ser de diversos sabores”, afirmou.

Panetone salgado de presunto e mussarela da Paty Alfaia Confeitaria Foto: Acervo pessoal

Patrícia afirma que é muito importante nessas épocas oferecer alguma vantagem aos clientes, como estratégia ano passado a confeiteira ofereceu descontos em combos, este ano os descontos são em produtos individuais, exclusivos para os clientes que estivessem na lista VIP no lançamento do cardápio.

“Temos que estar atento às mudanças e as novas tendências. As pessoas estão cada vez mais se presenteando com doces, panetones, comprando pequenas lembranças, como brigadeiros e biscoitos, para completar o presente de amigo oculto, por exemplo. Ou para dar de lembrança mesmo. É importante oferecer alguma vantagem aos nossos clientes. Ano passado ofereci descontos em combos, já esse ano ofereci descontos em produtos individuais exclusivamente para quem estivesse na nossa lista VIP no lançamento do nosso cardápio”

