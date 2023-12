Mulher em trabalho de parto é escoltada pela PM até hospital no AM

Uma mulher de 28 anos, que estava em trabalho de parto, em Pauini, no interior do Amazonas, recebeu o apoio da Polícia Militar para chegar até o hospital do município, durante a última quarta-feira (13).

De acordo com os agentes de segurança, os policiais militares foram chamados por um homem para auxiliar a sua esposa, na rua C do bairro São Francisco, que estava em trabalho de parto. A equipe foi ao local e prestou os primeiros socorros a mulher que estava com muitas dores e não conseguia andar.

Os PMs levaram a mulher ao hospital de Pauini, onde ela chegou com dilatação e perdendo líquido, sendo entregue à equipe médica. Cerca de uma hora depois, a mulher deu à luz a uma menina.

