Criança que vivia trancada em casa de cachorro é resgatada no interior do Amazonas

Criança foi entregue para o Conselho Tutelar e, com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), vai receber atendimento psicológico e apoio social

Eirunepé (AM) – Arlindo Lima Souza e Janeize Ferreira do Nascimento, ambos com 30 anos de idade, foram presos em flagrante, neste domingo (24), após manterem uma criança de 10 anos em cárcere privado dentro da casa do cachorro da família, na rua da Granja, bairro Aparecida, no município de Eirunepé (distante a 1.159 quilômetros de Manaus).

Segundo o Investigador Gonzaga Rezende, o Conselho Tutelar do município recebeu uma denúncia a respeito dos delitos que estavam sendo cometidos contra a criança e repassou as informações às autoridades locais.

“A vítima era mantida trancada em uma casa de cachorro e em condições insalubres, sem alimentação, e tinha marcas de agressões pelo corpo. Testemunhas relataram que as situações eram frequentes e que a criança ficava trancada nesta ‘casinha’ porque a madrasta não queria a criança com o casal”, detalhou o investigador.

Após o resgate, a criança foi entregue para o Conselho Tutelar e, com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), vai receber atendimento psicológico e apoio social.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé. Ambos vão responder por cárcere privado, lesão corporal e abandono de incapaz e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

