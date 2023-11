Manacapuru (AM) – Jucilane Pires do Nascimento, vulgo ‘Silas’, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na sexta-feira (10), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. Uma adolescente de 17 anos que estaria sendo mantida em cárcere privado também foi resgatada. Grandes porções de maconha do tipo ‘skunk’ foram apreendidas com o suspeito.

Segundo o delegado Rafael Allemand, o resultado desta fase da ‘Operação Ao Nascer do Sol’, que visa o combate ao tráfico de drogas doméstico, é fruto de denúncias de que Jucilane estaria armazenando o material entorpecente em sua residência, situada no bairro Biribiri, naquele município.

“Além do armazenamento das drogas, a denúncia informava que o indivíduo estaria, supostamente, mantendo a adolescente em cárcere privado em sua casa. Ela teria fugido do município de Tapauá (a 449 quilômetros a sudoeste de Manaus) para morar com Jucilane em Manacapuru”, contou.

Conforme o titular, na tarde desta sexta, os policiais civis foram ao local checar as duas informações e encontraram as porções de maconha, confirmando a denúncia a respeito do armazenamento. Jucilane já responde outros processos criminais, inclusive, na cidade de Tapauá.

“A adolescente estava no local, foi resgatada, no entanto nega a informação de que estaria sendo mantida em cárcere. Ela foi encaminhada à Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, para ser entregue aos pais”, enfatizou.

Jucilane foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

