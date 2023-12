Homem morre ao ser esfaqueado no meio da rua em Itacoatiara

Crime será investigado pela Polícia Civil do Amazonas

Itacoatiara (AM) – Um homem identificado como Aldecy Carvalho Monteiro, de 23 anos, foi esfaqueado até a morte na manhã desta segunda-feira (25), no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Não há informações sobre quem realizou o ataque e nem a motivação do crime, mas testemunhas contaram à polícia que outro homem também saiu ferido da ação.

A Polícia Civil do Amazonas irá solicitar as imagens das câmeras de segurança da localidade para identificar o autor do assassinato.

