Bebê que estava engasgado é salvo por policiais militares na véspera de Natal

Policiais militares da Força Tática salvaram a vida de um bebê que estava engasgado durante o domingo (24), véspera de Natal, no município do Careiro, no interior do Amazonas.

De acordo com os registros da ocorrência, os pais com a criança no colo pediram ajuda aos policiais da Força Tática que estavam em patrulhamento na avenida Adail de Sá, no Centro da cidade.

A equipe realizou o pronto atendimento de resgate e encaminharam a família para uma unidade de saúde. No local, a criança foi atendida pelos médicos e foi devolvida aos pais sem nenhuma sequela.

