De acordo com relatos de moradores do local, um grupo chegou a bater na porta do hospital, mas ninguém apareceu

Uma mulher deu à luz em frente ao Hospital e Maternidade Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO), após encontrar a unidade de saúde fechada no fim de semana no Natal. O caso ocorreu no último sábado (24).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher ensanguentada sentada no chão, em frente ao hospital enquanto entra em trabalho de parto. De acordo com relatos de moradores do local, um grupo chegou a bater na porta do hospital, mas ninguém apareceu.

Mulher dá à luz no chão de hospital fechado; veja vídeo. pic.twitter.com/K9Qz2LRfy9 — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 26, 2023

NOTA DO HOSPITAL

“O Hospital Bom Pastor lamenta o ocorrido na noite deste sábado, quando uma gestante, já em processo de expulsão, teve sua entrada retardada em nossa unidade.

A falha no protocolo já implementado será apurada e serão tomadas as devidas providências da maneira mais rígida possível para que o erro não se repita.

Cabe destacar que mãe e bebê foram atendidos em seguida, internados e passam bem. Eles serão acompanhados até a alta e receberão toda a assistência possível do hospital.”

*Com informações do site Metrópoles

Leia mais

Mulher em trabalho de parto é escoltada pela PM até hospital no AM

Bebê que estava engasgado é salvo por policiais militares na véspera de Natal

Mulher é morta pelo companheiro na véspera de Natal no AM