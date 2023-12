Condomínio sustentável em Manaus: Conexão com a natureza é aliada para saúde e bem-estar

A influência benéfica do ambiente natural no bem-estar, tanto individual quanto coletivo

Manaus (AM) – Profissionais de diversas áreas da ciência indicam que atividades relacionadas à natureza e uma maior conexão com o meio ambiente são fundamentais para preservar o equilíbrio, a saúde e o bem-estar das pessoas. A influência benéfica do ambiente natural no bem-estar, tanto individual quanto coletivo, é amplamente reconhecida por especialistas. No cenário pós-pandemia, essa abordagem emergiu como uma tendência global, exercendo impacto em vários setores.

“As pessoas passaram a buscar atividades que envolvam a natureza, como, por exemplo, cultivar uma plantinha ou fazer uma horta, e que estavam esquecidas ao longo do tempo na correria da vida urbana”, afirma Ana Cristina Cordeiro, bióloga do condomínio de lotes Quintas de São José do Rio Negro.

Ana é também uma das responsáveis pelo projeto ambiental do empreendimento.

Nesse novo cenário mundial, o conceito de biofilia se tornou mais forte, amparado na necessidade de favorecer, mesmo nos grandes centros urbanos, a interação homem-natureza. Em outras palavras, a biofilia faz referência direta à conexão inata e emocional que os seres humanos têm com a natureza, fruto de uma histórica relação que se estabeleceu por milhões de anos, até ser rompida com o advento recente da urbanidade.

O empreendimento traduz em todo o seu arcabouço exatamente essa proposta. “O diferencial do Quintas é que temos um projeto ambiental muito sério, muito forte. Lá é uma área onde existe uma floresta densa, com espécies nobres da região amazônica, de interesse econômico e ecológico. Fora isso, há os animais associados”, explica a bióloga.

“E o condomínio oferece muitas opções de área verde, incluindo um orquidário e, no futuro próximo, hortas comunitárias”, pontua.

Além da conexão homem-natureza, outro objetivo é a conservação do ambiente natural. “A gente trabalhou para ter o mínimo de impacto possível para a implantação do projeto de forma que os lotes estão conservados, o máximo possível”.

Para integrar os futuros moradores com os objetivos do projeto, a bióloga está elaborando uma espécie de cartilha com informações importantes sobre o patrimônio de flora, fauna e outros elementos naturais que se encontram no local para despertar sensibilidade para as questões ambientais.

“E como podemos atrair as pessoas para a proposta de conservar esse patrimônio? Com informação”, afirma. “Até porque elas vão entrar em um mundo diferenciado e o resultado é que elas vão se sentir bem e ter outra ideia do que é viver em harmonia com a natureza”.

Harmonia e saúde

De acordo com nota técnica do WWF-Brasil (World Wildlife Fund ou Fundo Mundial da Natureza), de junho de 2022, o ambiente natural afeta o bem-estar individual e coletivo, influenciando no estado de ânimo e bem-estar.

A experiência com a natureza está associada à melhora em vários índices de saúde, como diminuição da pressão arterial, redução dos hormônios associados ao estresse, melhora dos batimentos cardíacos, do humor, da função cognitiva, entre outros aspectos.

“No dia a dia, temos uma vida agitada no trabalho, várias atividades a desenvolver. No Quintas, a proposta é quando chegar em casa ter um ambiente tranquilo, uma conexão com a natureza. Essa harmonia que traz um algo a mais. Isso é muito importante para o bem-estar do ser humano”, endossa Ana Cristina Cordeiro.

“Chegar em casa, escutar o canto dos pássaros, dos grilos. É um diferencial, além de uma estrutura pensada para fazer com que as pessoas tenham atividades integradas ao meio ambiental”, destaca. “Para ter harmonia com o ambiente, devemos conhecer mais e interagir mais. E essa interação você vai encontrar no Quintas”, conclui.

Para as cidades, a existência de áreas verdes está relacionada com a qualidade de vida. Elas exercem funções ecológicas, estéticas e psicológicas. Entre os benefícios estão o Controle da poluição do ar e acústica; aumento do conforto ambiental; estabilização de superfícies por meio da fixação do solo pelas raízes das plantas; interceptação das águas da chuva no subsolo, reduzindo o escoamento superficial; abrigo à fauna; equilíbrio do índice de umidade no ar; proteção das nascentes e dos mananciais; organização e composição de espaços no desenvolvimento das atividades humanas; valorização visual e ornamental do ambiente; recreação.

Vale lembrar que o Condomínio de Lotes Quintas de S.José do Rio Negro está localizado na estrada do Cetur, bairro do Tarumã, zona Oeste, a 14 quilômetros do centro urbano de Manaus.

Quintas de São José do Rio Negro

O Quintas de São José do Rio Negro é um empreendimento da BTP Urbanismo que atende a necessidade de quem pretende adquirir um imóvel para morar com conforto, segurança e contato direto com a natureza, pois está planejado sob o conceito de máxima preservação, com uma grande área verde (300 mil metros quadrados de mata) e corredores ecológicos entre os lotes, trilhas, academia ao ar livre, redário e outras comodidades como, por exemplo, as quadras de areia.

Com área total de 700 mil metros quadrados, é o maior e melhor loteamento de alto padrão da região Norte. O projeto prevê hípica para até 100 cavalos, marina para até 200 lanchas ou jet-skis, heliponto para três helicópteros, campo de golfe, quadras esportivas, capela, três clubes, parque aquático, academia, brinquedoteca, trilha verde e mirante, entre outras comodidades.

