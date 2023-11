Manaus sediará evento para impulsionar setor de condomínios no Norte

Manaus (AM) – Setor que movimenta anualmente R$ 165 bilhões em todo o País, o mercado condominial é o tema do “Communy Innovation 23”, evento pioneiro que ocorre nos dias 24 e 25 de novembro no Studio 5, em Manaus, para conectar síndicos, gestores, moradores e a sociedade, com empresas e tecnologias voltadas para inovação, práticas transformadoras e novas oportunidades no segmento.

Na terceira edição, a feira tem como tema “Condomínios Inteligentes: Transformando o Presente, Construindo o Futuro” e uma ampla programação de workshops e palestras, como a do presidente da Confederação Nacional dos Síndicos (Conasi), Sérgio Craveiro e do especialista em Direito Condominial, Vander Andrade.

A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas on-line no link: https://www.sympla.com.br/evento/communy-innovation-23/2121740.

Mercado em Manaus

Com mais de mil condomínios oficialmente registrados em Manaus, o CEO da Communy, Pedro Cavalcante, explica que os principais problemas nas administrações dos conjuntos residenciais e comerciais da cidade são a falta de digitalização dos processos e documentos, dificuldades de comunicação entre gestores e condôminos, e indefinições nas tomadas de decisões que envolvem a parte financeira e de segurança.

“Manaus tem um grande potencial, por isso o evento além de uma vitrine para expor soluções, também é um local de conexão e crescimento para todos os envolvidos e com reflexos diretos no cotidiano de milhares de pessoas. Queremos que a cidade seja vista como epicentro de inovação e boas práticas dentro desse mercado”, destacou Cavalcante.

Fundada em 2017, a Communy atualmente atende 150 condomínios na capital amazonense como um vetor de mudança nas gestões por meio de produtos que vão desde o controle de acesso otimizado e módulos financeiros transferidos à LGPD, até ferramentas de comunicação eficazes, que juntas abordam uma gestão mais eficiente e transparente.

Programação

O “Communy Innovation 23” terá entre suas atividades uma vitrine de negócios, com exposições dos avanços e resultados alcançados por fornecedores locais e nacionais que estão transformando o setor condominial e palestras para promover a disseminação de conhecimento que abordarão as últimas novidades e casos de sucesso, visando inspirar o ecossistema local.

“Nosso objetivo é trazer à pauta soluções para novas receitas, redução de custos e obrigatoriedades para impactar síndicos, moradores e profissionais, empresas de terceirização e profissionais de condomínios, administradoras, escritórios jurídicos e contábeis por meio de ideias, projetos, produtos em gestação e outras iniciativas em economia digital que estejam buscando concretude ou ampliação de escala para que possam atrair investimentos ou parcerias técnicas”, explica Cavalcante.

Confira a programação do ‘Communy Innovation 23’:

24 de novembro

17h30: Credenciamento (Hall de entrada do Salão Nobre)

18h: Início das atividades (Local: Salão Nobre)

19h – 19h20: Abertura: Pedro Cavalcante (Local: Sala de Palestras)

19h30 – 20h30: Keynote: Vander Andrade (Condomínios Inteligentes: transformando o presente, construindo o futuro / Local: Sala de Palestras)

20h40 – 21h: Palestrante: AME (Associação Amazonense de Energia Solar) / (Energia Solar para Condomínios / Local: Sala de Palestras)

21h-22h: Encerramento e Networking / Happy hour (Local: Espaço Communy no Salão Nobre)

25 de novembro

8h30: Credenciamento (Local: Salão Nobre)

9h: Início das atividades (Local: Salão Nobre)

10h – 10h40: Palestrante: Águas de Manaus (Local: Sala de Palestras)

10h45 – 11h05: Vitrine de Negócios / Prata; Palestrantes: Youmart, PPA, Limppay, Digital Port ( Local: Sala de Palestras)

11h10 – 12h: Palestrante Cota Diamante: Cigás / Palestra: Soluções Energéticas a partir do Gás Natural (Local: Sala de Palestras)

14h – 14h40: Palestrante: Vander Andrade / Tema: Condomínio do Futuro (Local: Sala de Palestras)

14h45 – 15h05: Vitrine de Negócios / Cota Prata / Palestrantes: Tática Lean, Sicredi, CTS Engenharia

(Local: Sala de Palestras)

15h10 – 15h50: Palestra: A definir / Palestrante: Ivo (Local: Sala de Palestras)

16h – 16h40:

Palestra 1 / Tema: Condomínio Lixo Zero – Conceito e aplicação da metodologia lixo zero.

Palestrante: Daniel Santos (Biólogo, especialista em Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Possui 16 anos de atuação da área de Meio Ambiente e Sustentabilidade; CEO na empresa Damata Consultoria e Projetos; Embaixador, Auditor e Consultor Lixo Zero e Conselheiro Tesoureiro do Conselho Regional de Biologia da 6.ª Região. Articulista nos portais A Crítica e Canal Três). Local: Sala de Palestras

Palestra 2 / Tema: Aprendendo sobre compostagem e as possibilidades de implantação em condomínios / Palestrante: Tiago Ayub (Biólogo CEO na Natural Ass). Local: Sala de Palestras

17h – 17h15: Vitrine de negócios / Cota Ouro: Palestrantes: AJM, Pará Cabos, Atlas (Local: Sala de Palestras)

17h30 – 18h10: Palestrante: Sérgio Craveiro / Tema: Síndico profissional e perspectivas de futuro (Local: Sala de Palestras)

18h10 – 18h30: Sorteio de Brindes e Premiações (Local: Sala de Palestras)

18h30: Encerramento e Happy Hour (Local: Salão Nobre – Stand Communy)

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Inaugurado PID do TRT11 em São Gabriel da Cachoeira para atender trabalhador indígena

ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 traz investidores da região Norte para Manaus

Serasa: 83% dos brasileiros já se endividaram para pagar contas de água, luz ou gás