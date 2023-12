Manaus (AM) – Cristiano Souza de Oliveira, de 20 anos, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (28), por roubo majorado em via pública e corrupção de menores, no município de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

Segundo o delegado José Barradas, na ocasião do fato, ocorrido na quarta-feira (27), Cristiano e o adolescente abordaram dois adolescentes em via pública e roubaram os aparelhos celulares deles.

“Iniciamos as investigações e, em menos de 24 horas, efetuamos a prisão de Cristiano e a apreensão do adolescente. O homem estava com um dos celulares roubado quando foi preso”, disse.

Procedimentos

Cristiano Souza de Oliveira responderá por roubo majorado e corrupção de menores e ficará à disposição da Justiça.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e ficará à disposição do Juizado Infracional.

