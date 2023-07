Polícia Civil procura homem envolvido em roubo majorado de aparelho celular em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita ampla divulgação da imagem de Ronaldo César da Silva Borges, 27, por envolvimento no roubo majorado de um aparelho celular. O crime ocorreu na terça-feira (4), na rua Carana, bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital amazonense.

Segundo o delegado Ericson Tavares, Ronaldo César, juntamente com seu tio, Julianderson Pimentel Sinimbu, 28, já preso, estavam em uma motocicleta e portando simulacro de arma de fogo, roubaram o aparelho celular e cartões bancários de uma mulher, 50.

“Solicitamos o apoio da população na divulgação dessas imagens, para que o indivíduo seja localizado e preso. As denúncias são anônimas”, enfatizou Tavares.

Denúncias

Quem tiver informações acerca da localização de Ronaldo César, deve entrar em contato pelo número (92) 3667-7626, disque-denúncia do 26° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

