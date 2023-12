Vídeo: Neymar ‘seca’ Virginia Fonseca durante pagode em cruzeiro

E o cruzeiro Ney Em Alto Mar continua dando o que falar. Um vídeo de Virginia Fonseca, sócia do jogador, rebolando até o chão no meio de uma roda de samba e levando uma “secada” do atleta virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (28). Na gravação, a influenciadora se empolgou enquanto Neymar e os amigos cantavam a Dança do Bole-bole.

Muitos internautas questionaram onde estava o marido de Virginia Fonseca naquele momento e levaram o nome do cantor para os assuntos mais comentados do Twitter.

“Onde está o Zé Felipe?”, perguntou um. “Zé Felipe que se cuide, porque o jeito que o Neymar olhou pra Virginia dançando aqui, meu amigo kkkkkkkkkkkk”, apontou outro. “O grito ‘Virginia’ [dado por um dos cantores] era o Zé Felipe embaixo da mesa chamando 3x pra ver se ela voltava pra casa kkkkkkkkkkkkkkkkkk”, zoou um terceiro. “Eu achava que era exagero até ver o Neymar se comunicando por olhar com o outro amigo. Jesus…”, descreveu mais uma.

Houve também quem defendesse que não houve nada de mais: “Que século vocês vivem, hein? Vocês preferem ver os machos mandando na mulher e acharem que são donos dela, né? Pqp, a garota tá se divertindo, foi pro passeio desse pra ficar sentada do lado do marido só por que é casada?”, disparou uma.

“Gente, até eu que sou gay olharia. E, convenhamos, ela é linda e independente. Então, não precisa ficar sendo escória e muito menos se inferiorizando a macho algum. Deixa a mina dançar p*rra!”, detonou outro. “A meu ver, ela quis a atenção… E não vi nada demais. Você que veem coisa onde não tem”, afirmou uma terceira.

Virginia relata perrengue em navio de Neymar

O cruzeiro do Neymar está bombando nos últimos dias, porém, Virginia Fonseca passou por um perrengue daqueles na quarta-feira (27). A influenciadora, que está acompanhada de Zé Felipe, seu marido, relatou um incidente que acabou por mudar seus planos. “Pronta para sair do cruzeiro”, disse um vídeo publicado em seu story do Instagram.

“A gente estava na piscina e recebemos a notícia de que não dá para sair amanhã. Ou sai agora, às 17h, ou sai dia 29. Descemos para arrumar as coisas, pronta para sair do cruzeiro, mas decidimos ficar até dia 29. Só que: não temos mais roupa nenhuma”, contou.

Receosa sobre o que iria fazer com relação as suas vestimentas, a dona da WePink não viu outra saída a não ser comprar alguns itens na loja que tem dentro da embarcação. Com o problema aparentemente resolvido, a nora de Leonardo disparou: “Quer saber? Vamos viver!”.

Ainda no Ney em Alto Mar, Virginia Fonseca revelou que cortou o dedo com uma gilete, ao ser questionada por seus seguidores o motivo de estar com um curativo na região. “Fui pegar a pasta e fui na gilete. Rasgou o meu dedo, sangrou que foi uma beleza”, lamentou.

Virginia e Zé Felipe deixam o navio

Após dois dias intensos, Zé Felipe e Virginia se despediram do cruzeiro do Neymar, o Ney em Alto Mar, nesta quinta-feira (28). No Instagram, a influenciadora mostrou que já não tinha roupas programadas para o segundo dia da viagem e chegou a comprar um biquíni e usar uma calça do marido na atração do craque.

Após desembarcarem do navio, Virginia e Zé Felipe seguiram para Goiás, onde moram, em um jatinho particular.

“A gente ia ficar até dia 29, porque tinham falado que não ia dar pra sair hoje. Ou a gente ia embora ontem, ou a gente ia ter que sair dia 29. Aí falamos: ‘vamos sair dia 29’. Só que depois falaram para gente que ia dar para sair hoje. Vamos sair hoje, que era o que tava combinado mesmo”, explicou a influenciadora.

*Com informações do Metrópoles

