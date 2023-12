‘Ney em Alto Mar’: famosos mostram detalhes dos quartos e ambientes em cruzeiro

Serão 72 horas de muita diversão, vários influenciadores estão mostrando as dependências do navio

A primeira edição do cruzeiro do Neymar, o “Ney em Alto Mar” começa nesta terça-feira (26) e vai até sexta (29) de dezembro com três tipos cabines disponíveis com preços de R$6 a R$30 mil reais por pessoa.

O cruzeiro promete muita “ousadia e alegria” com 72 horas de lazer, festas, shows dos mais diversos cantores e stand-ups dos mais famosos comediantes. O line-up é bem amplo com Belo, Péricles, Thiago Ventura, Livinho, MC Poze do Rodo, Suel entre outros.

🚢 Veja interior da cabine do navio do Neymar.

Cruzeiro de Neymar terá pacotes de até R$ 6,3 mil.



O navio possui atrações fixas, como cinema, mini boliche, cassino e até simulador de Fórmula 1, além de bares, restaurantes e espaços para festas.



🗞️ Globo Esporte

📸 Divulgação pic.twitter.com/RqYPYqr9tH — Goleada Euro (@goleada_euro) May 29, 2023

Neymar já embarcou no Navio acompanhado do filho Davi Lucca, 12 anos, além de alguns amigos e familiares. Vários influenciadores estão mostrando as dependências do navio nas redes sociais, entre as celebridades está Virgínia e Zé Felipe.

Shows do cruzeiro de Neymar

Péricles

Belo

Poze do Rodo

MC Guimê

Livinho

Orochi

Oruam

Suel

Feyjão

Gica

Guilherme e Benuto

Matheuzinho

Ryan

Grupo Envolvência

O HOME CHEGOU!! Neymar chega com seu filho Davi ao Cruzeiro #neyemaltomar

