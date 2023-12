Unidades de assistência à saúde da Semsa funcionarão durante o Réveillon Manaus 2024

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estará com suas equipes a postos em duas unidades de assistência à saúde instaladas no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, e no parque Amazonino Mendes, localizado nas zonas Norte e Leste da capital, que serão palcos das festividades do Réveillon de Manaus 2024, nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, informa que 120 servidores estarão atuando nas bases, que ofertarão atendimentos pré-hospitalares com o apoio de quatro ambulâncias de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante a programação.

“Cada base terá uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e servidores administrativos, além das equipes do Samu e da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), que estarão à disposição das pessoas que precisam de atendimento ou de remoção para unidades hospitalares”, informa a secretária.

Shádia reforça que a população precisa estar atenta aos cuidados necessários para aproveitar bem a festa. “É importante beber bastante água, consumir bebidas alcoólicas de forma moderada e se alimentar bem. São atitudes que evitam danos à saúde”, aconselha.

A gerente do Samu, Elen Assunção, informa que, no sábado, dia 30, duas ambulâncias estarão preparadas para atender as ocorrências na Ponta Negra e mais duas bases móveis estarão ofertando atendimentos pré-hospitalares no parque Amazonino Mendes.

Servidores da Visa Manaus também irão reforçar os trabalhos de vigilância sanitária, cumprindo uma agenda de inspeção nos pontos de venda de alimentos com o objetivo de verificar aspectos que envolvem o asseio e a segurança estrutural dos estabelecimentos, armazenamento, manipulação e conservação adequada de comidas e bebidas, para que os riscos à saúde dos consumidores sejam minimizados.

*Com informações da assessoria

