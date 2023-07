Prefeitura convoca 79 aprovados no concurso da Semsa

Setenta e nove profissionais de categorias diversas de nível médio e superior aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão sendo chamados pela Prefeitura de Manaus para tomar posse. O prazo para apresentação vai até o dia 28 de julho.

Segundo a pasta, os aprovados foram nomeados pelo prefeito David Almeida, por meio do decreto de 27 de junho, publicado na edição 5.614 do Diário Oficial do Município (DOM), e nomeados por intermédio do edital publicado na edição 5.617, do último dia 30. Os dois documentos podem ser consultados no site semsa.manaus.am.gov.br, na página ‘Concursos’, com acesso pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

A lista de convocados contempla os cargos de agente comunitário de saúde, assistente em administração, auxiliar de saúde bucal, programador de computador, técnico em enfermagem, técnico em patologia clínica, técnico em segurança do trabalho, advogado, analista de banco de dados, analista de desenvolvimento de sistemas, biólogo, cirurgião-dentista, contador, enfermeiro, engenheiro, estatístico, farmacêutico, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, ressalta que os profissionais devem estar atentos aos documentos exigidos para a posse e ao prazo de apresentação. “O não cumprimento dos requisitos ou o não comparecimento no período estabelecido pelo edital de convocação significa a perda da vaga”, alerta.

De acordo com o edital de convocação, os profissionais chamados devem, primeiramente, realizar acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br, fazer seu cadastro e inserir todos os documentos listados no Anexo II do edital. Entre os documentos obrigatórios estão documentos de identificação, comprovante de residência, certidões negativas de antecedentes criminais (estadual e federal), atestado de sanidade física e mental, comprovante de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacinal completo, e comprovantes de escolaridade e regularidade profissional, entre outros.

Depois de concluir o cadastro, o profissional deve comparecer à sede da Semsa, com acesso pela rua Maceió, 160, levando os documentos originais, conforme informado no edital, para conferência e verificação dos pré-requisitos para a posse. A recepção dos convocados será feita no auditório da instituição, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

*Com informações da assessoria

