Mais 14 aprovados no concurso público da Semsa são convocados em Manaus

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) convocou 14 profissionais aprovados em concurso público para atuação na rede de atenção básica do município, em vagas de níveis médio e superior, para realizar os procedimentos requeridos para a posse. Os convocados devem se apresentar na sede da secretaria até o dia 27 de novembro.

Os convocados tiveram decretos de nomeação assinados pelo prefeito David Almeida e publicados na edição nº 5.695, do Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira, 26/10. O edital de convocação foi publicado no DOM, edição nº 5.698, de terça-feira, 31/10.

Dentre os convocados, 13 são do cargo de Especialista em Saúde – Médico, de várias especialidades, aprovados pelo Edital nº 001/2022 do Concurso Público da Semsa, e um Assistente em Saúde – Condutor de Ambulância, pelo Edital nº 003/2022. Essas são a 11ª e a terceira convocações referentes aos editais, respectivamente.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, informa que o novo chamamento visa a ocupação de vagas remanescentes que deixaram de ser preenchidas por falta de comparecimento no prazo legal, por desistência ou pela falta dos requisitos necessários à posse. Ele lembra que a primeira convocação do concurso público da pasta ocorreu ainda em julho do ano passado.

“Pedimos que os aprovados agilizem sua documentação e compareçam, dentro do prazo, para que tenhamos logo esse reforço necessário na atenção básica, que foi assegurado pelo prefeito David Almeida com a realização do concurso público da Semsa”, afirma o subsecretário, enfatizando que todos os candidatos aprovados dentro do total de vagas serão convocados dentro do prazo legal do certame.

Conforme Djalma, já foram nomeados 1.283 candidatos aprovados nos três editais do concurso da Semsa, no qual foram ofertadas 2.001 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Mais da metade delas já tiveram os servidores empossados, hoje, em exercício nas unidades da Semsa.

“A entrada desses profissionais vai nos permitir aprimorar ainda mais os serviços da atenção básica em Manaus, que há dois anos é primeiro lugar no ranking do programa Previne Brasil, dentre as capitais brasileiras”, assinala o gestor.

Procedimentos

De acordo com as orientações constantes no ato de chamamento, os convocados devem acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br e efetuar o cadastro on-line dos documentos requeridos no processo de admissão, listados no Anexo 2 do edital. Documentos de identificação, certidões negativas de antecedentes criminais estadual e federal, e comprovantes de residência e de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacinal completo, são alguns dos itens listados.

Depois de finalizar o cadastro, os profissionais devem comparecer no auditório Doutor Deodato de Miranda Leão, na sede da Semsa, com acesso pela rua Maceió, 160, no horário das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, munidos do documento de identidade e CPF. Na recepção na secretaria, eles serão orientados quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos.

