VÍDEO: MC joga amante de ficante no mar após descobrir traição em lancha

MC Naninha deu o que falar nas redes sociais após ser flagrada descobrindo uma traição do seu companheiro no Rio de Janeiro

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a MC Daninha descobrindo a traição de seu ficante dentro de uma lancha, nesta sexta-feira (29).

Em seguida, uma confusão começa entre ela e a suposta amante, e a cantora empurra a mulher para fora do barco.

O momento foi registrado no Rio de Janeiro e deixou os internautas chocados com a reação da MC. “Eu jogaria o boy e sairia com a lancha, afinal quem tem compromisso é ele e não a gata”, disse uma pessoa no Twitter. “Eu até acho engraçado e afins, mas fico tão p*ta com mulher batendo na outra em uma traição”, escreveu outra internauta.

No Instagram, MC Naninha se pronunciou: “Tudo que eu arrumo elas querem. Não era meu marido, deixando bem claro, era meu ficante. Vamos parar de fofoquinha com meu nome, se não vou me estressar”.

Morrendo com a Mc Naninha descobrindo traição e jogando a amante pra fora da lancha 🗣️ pic.twitter.com/iex4Dp0rov — Matheus (@odontinho) December 29, 2023

*Com informações do Metrópoles

