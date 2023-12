Homem mata esposa a facadas e depois comete suicídio na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado, de 43 anos, assassinou a facadas a esposa e, em seguida, cometeu suicídio. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (29), no bairro Mutirão, Zona Norte da capital.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o casal foi encontrado na residência em que viviam. O irmão do suspeito foi até a casa, após não conseguir entrar em contato com ele. Ao chegar no local, precisou pular o muro, foi quando encontrou os corpos na cozinha.

A vítima foi encontrada com golpes de faca no abdômen e tórax. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Os vizinhos relataram à polícia que não ouviram gritos, apenas música alta vindo da residência.

