Corpo em estado de decomposição é encontrado no Santa Etelvina, em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com ferimentos de arma branca, em um terreno na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus, na tarde de sexta-feira (29).

Conforme informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta de 9h30 e, ao chegar no local, encontrou o corpo do homem, já em estado de decomposição, com perfurações de faca.

Foi informado que o homem possui tatuagens pelo corpo, sendo uma carpa no ombro direito que se estende até o tórax e outra com o nome “Pamela” do lado direito do abdômen.

A perícia foi realizada pela equipe do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), já o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

