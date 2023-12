FCecon adquire o primeiro Coagulador de Plasma Argônio da rede pública de saúde do Amazonas

Manaus (AM) – Com intuito de aprimorar o projeto de Fortalecimento da Endoscopia Terapêutica no Amazonas, o deputado estadual Delegado Péricles (PL) destinou recursos para a Fundação Cecon (FCecon) para aquisição de um Coagulador de Plasma Argônio e outros equipamentos que compõe o instrumento. O Coagulador de Plasma Argônio é o primeiro disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS) do Amazonas.

As entregas dos equipamentos ocorreram na sexta-feira (29), na sede da FCecon, na zona Centro-Oeste de Manaus. Além do Coagulador, foram entregues um Bisturi Eletrônico Microprocessado e uma Bomba de Irrigação Endoscópica.

As compras fazem parte de emenda parlamentar do deputado Delegado Péricles, no valor de R$ 800 mil, para auxiliar no combate ao Câncer do Cólon e Reto, e de Estômago e Esôfago no Estado. Este ano, o parlamentar já havia destinado cerca de R$ 1.018 mil para o projeto, que foi possível a aquisição de sistema de videoendoscopia de alta definição com Cromoscopia e Magnificação.

Na ocasião da entrega, o Péricles falou da importância em contribuir em uma área tão importante para a população, com a entrega do primeiro equipamento Coagulador de Plasma Argônio da rede pública de saúde do Amazonas.

“Eu fico feliz em poder ajudar com o fortalecimento desse projeto que trará inúmeros benefícios para os pacientes da FCecon. Com esse aparelho, que é o primeiro disponibilizado em um hospital público do Estado, pacientes que se submeterem ao tratamento podem não precisar ir mais vezes a unidades de saúde, tanto em ambulatórios ou em serviços de urgência e emergência, gerando economia para a rede de saúde”, pontuou o deputado.

Agradecimentos

Na oportunidade, o diretor-presidente FCecon, o médico Gerson Mourão, agradeceu a atenção do deputado no auxílio à Fundação, com melhorias efetivas e que salvam vidas. “Esse aparelho é de fundamental importância para nós aqui da FCecon, porque muitos pacientes foram à óbito por sangrarem muito e sem terem condições de arcar com esse tratamento na rede privada e agora teremos aqui. Agradecemos a sensibilidade do deputado, que sempre está disposto a ajudar a FCecon”, disse.

O chefe de Endoscopia da unidade hospitalar, o médico Marcelo Tapajós, também agradeceu ao deputado, explicando a importância do Coagulador de Plasma Argônio para o Estado. “É um equipamento que tem múltiplas funções. Os pacientes que fazem radioterapia muitas vezes ficam com complicações que vão sangrando de forma recorrente e sem nenhum tratamento, eles voltavam várias vezes à unidade. Com esse equipamento agora isso vai mudar de vários pacientes. Agradeço o nosso deputado, por novamente fazer essa doação desse recurso que estamos utilizando em benefício da população”, declarou o médico.

