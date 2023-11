Deputado Delegado Péricles afirma que Partido Liberal terá candidato a prefeito de Manaus

Péricles esteve reunido esta semana na capital federal com o ex-presidente da República e presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro

Manaus (AM) – O deputado estadual Delegado Péricles (PL) confirmou que o Partido Liberal terá candidato ao cargo de prefeito em Manaus nas eleições municipais do ano que vem. A declaração, feita durante entrevista realizada na tarde desta quinta-feira (23), foi assegurada pelo parlamentar após reunião em Brasília com lideranças do partido e com o presidente da sigla no Amazonas, Alfredo Nascimento.

Péricles esteve reunido esta semana na capital federal com o ex-presidente da República e presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro, e com o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto.

Durante a entrevista, ao programa Meio Dia com Jefferson Coronel, Péricles falou que o nome dele está à disposição do partido para o planejamento do pleito de 2024, considerando que no Amazonas o Partido Liberal ainda tem eleitos um deputado federal e uma deputada estadual que também podem fazer parte desse arranjo na sigla, destacando que, até o momento, o nome que irá representar o partido nas eleições municipais do próximo ano ainda não está definido.

“Eu continuo fazendo meu trabalho como deputado estadual. Estou no meu segundo mandato e me coloco sempre à disposição e me sinto capacitado para isso, entretanto essa decisão não pode partir de mim, depende realmente de uma reunião de todo um planejamento, algo que seja estabelecido dentro do partido para se definir o nome que irá representar a sigla. Não estou dizendo hoje que sou pré-candidato a prefeito, mas estou às ordens do PL”, disse Péricles, ao ser questionado se ele poderia ser o representante da sigla para o cargo majoritário nas próximas eleições.

Ainda na entrevista, Péricles lembrou das reuniões com o Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, além de lideranças do partido no Amazonas e de movimentos de Direita, onde foram discutidas as ações que devem ser seguidas pelos membros da sigla, em especial a continuação do trabalho de Direita no Amazonas, dentre outras pautas.

“Minha ida a Brasília foi justamente para tratar as questões do partido aqui em Manaus e demais municípios do Amazonas. O que ficou acertado, por parte dos presidentes Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, é que o PL em Manaus terá candidato majoritário. A ideia do partido é fazer mais de mil prefeitos nas cidades do Brasil”, pontuou o deputado, explicando que esteve reunido com Alfredo Nascimento hoje e que o mesmo reforçou a informação, mas que o partido ainda não tem candidato definido.

