VÍDEO: Homem é encontrado morto em carrinho de supermercado na zona Centro-Sul de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um carrinho de supermercado com marcas de facadas, na manhã deste sábado (30), no beco São Bernardo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

De acordo com informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, moradores encontraram o corpo da vítima, que estava enrolado em uma rede e em sacos plásticos. Ainda, vários objetos também estavam dentro do carrinho.

O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) foi acionado para realizar a perícia, e constataram que na vítima haviam sete perfurações de arma branca. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

