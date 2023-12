Semsa divulga calendário para castração de cães e gatos, em Manaus

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou o calendário do primeiro trimestre de 2024 para castração de cães e gatos, em Manaus. O serviço é ofertado por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

De acordo com a secretaria, o número de vagas, em cada quinzena, é limitado. A castração é feita em cães e gatos com idade mínima de cinco meses.

O agendamento é realizado através do preenchimento de cadastro prévio no site do CCZ, no link: ccz.manaus.am.gov.br.

Para mais informações, os interessados podem enviar e-mail para [email protected].

Confira o calendário disponibilizado:

