Prefeitura de Manaus divulga calendário de castração de cães e gatos

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus informa que, na próxima segunda-feira, 14/8, os tutores de cães e gatos podem fazer o agendamento para castração de seus animais pelo site do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O cadastro e o agendamento do serviço de castração são realizados por meio do link http://ccz.manaus.am.gov.br.

O diretor do CCZ, Rodrigo Araújo, assinala que é importante que o tutor realize o cadastro, que permite o acesso ao agendamento, antes de solicitar o serviço. “Os tutores precisam estar atentos a esse cuidado para não perderem a oportunidade de castrar seus animais”, acentua.

Neste mês, além do dia 14/8, o agendamento pode ser feito também no dia 30/8, a partir das 7h30. O número de vagas é limitado e o preenchimento será por ordem de chegada da solicitação no sistema.

O serviço de castração é exclusivo para animais com idade mínima de cinco meses, sendo necessário que o gato ou o cachorro estejam em boas condições de saúde para a realização da cirurgia.

Rodrigo Araújo acrescenta que as cirurgias de castração serão realizadas no próprio CCZ e assinala que os usuários com agendamento confirmado, devem levar seu animal à unidade no dia e horário agendados.

