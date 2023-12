Influenciadora expõe atrito com irmã de Neymar durante cruzeiro

Influenciadora usou as redes sociais para detonar Rafaella Santos, irmã do craque

E o cruzeiro do Neymar segue rendendo bafões. O Ney em Alto Mar acabou nesta sexta-feira (29), mas parece que para Livia Rafaelle o evento deixou mágoas. A influenciadora usou as redes sociais para detonar Rafaella Santos, irmã do craque, depois que entregou uma fantasia para a moça. “Ela nem me recepcionou, mas tudo bem”, disse.

“Gente, entrei aqui na parte dos famosos. Um monte de famoso aqui. Acabei de entregar a fantasia para a Rafa, agora vou para o quarto, mas foi entregue. Ela nem me recepcionou, mas tudo bem”, completou.

Segundo Livia, graças à ela a Rafaella teve o que vestir em um dos eventos temáticos que rolou no navio. “Mano, se eu arruinar com a festa dela fudeu tudo!”, apontou enquanto ia até a cabine da ex de Gabigol.

Após o episódio, numa caixinha de perguntas no perfil do seu Instagram, Rafaelle foi questionada se a a tia de Davi Lucca havia agradecido o favor. “Não acredito que ela não te pediu nem um ‘obrigada’ por ter levado a fantasia”, frisou um seguidor. “Não [risos]”, respondeu Livia Rafaelle.

Livia Rafaelle conta com mais de 1,4 milhão de seguidores em uma de suas contas nas redes sociais. Na bio, se identifica como CEO, porém sem nome da empresa. Nas postagens, fotos de viagens e de sua rotina, além de dicas de moda.

