Alexandre Pires cancela show em cruzeiro após homem se jogar no mar

O cantor Alexandre Pires cancelou o show que faria no cruzeiro MSC Preziosa após um passageiro cair no mar, da varanda de sua cabine, por volta da meia-noite e meia deste sábado (30). Outras celebridades que também estão no navio, que passará a virada do ano em alto mar, relataram em suas redes sociais como está o clima entre os passageiros desde o acidente. A vítima segue desaparecida.

O cruzeiro, batizado de “Réveillon em Alto Mar”, saiu do porto de Santos, no litoral paulista, neste sábado, e levava os passageiros para acompanhar a virada do ano no Rio de Janeiro. Trata-se do mesmo navio utilizado no cruzeiro do jogador Neymar, que terminou ontem.

Dentre os passageiros estão o funkeiro MC Gui e sua mãe, Claudia Baronesa, que falou sobre o ocorrido em suas redes sociais. “Estamos aqui esperando, navio parado, show parado, tudo parado”, contou. “O negócio está tenso, está sério aqui. Sério e triste. Já faz mais de uma hora que o navio está parado [..] O Gui foi dormir, ele nem sabe o que tá acontecendo no navio […] É uma noite de luto”, disse ela em publicação nos stories, em seu perfil no Instagram.

Em um dos vídeos, Baronesa conta que estava na expectativa de assistir ao show de seu “ídolo”, Alexandre Pires. “O pessoal está indo dormir porque não podemos seguir [viagem]”, escreveu a ex-participante do reality show Power Couple. Ela lamentou o cancelamento da apresentação, mas se solidarizou com o desaparecimento. “A festa que era para ser neon, e virou luto. Muito triste com a nossa primeira noite no navio e esse acontecimento. Nossa solidariedade à família dele”, escreveu.

Também está presente no navio o ator Mussunzinho, que compartilhou cenas dos shows que aconteceram antes do desaparecimento, já na noite de sexta-feira, do músico Vini Netto e da banda Os Paralamas do Sucesso. Durante a tarde, ele postou vídeos ao lado da irmã, que o acompanha na viagem. Até o momento, também estão previstos shows de artistas como Wesley Safadão, Léo Santana, Seu Jorge e Xande de Pilares. Cancelada, a apresentação de Alexandre Pires estava marcada para começar à 1h deste sábado.

Buscas continuam

A MSC Cruzeiros disse, em nota, que uma busca minuciosa foi realizada a bordo e foi confirmado que o hóspede saltou intencionalmente ao mar.

“Dois barcos de apoio procuraram por várias horas, mas, apesar dos grandes esforços para localizar o hóspede, ele ainda não foi encontrado. O incidente foi relatado imediatamente às autoridades competentes, e a Guarda Costeira liberou o navio para prosseguir viagem”, disse a MSC Cruzeiros.

Os trabalhos de resgate continuam e o passageiro ainda não foi encontrado. Procurada, a Marinha ainda não respondeu. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e de São Paulo não têm informações.

Alexandre Pires lamentou o ocorrido

O cantor Alexandre Pires, que se apresentaria à 1h da madrugada, lamentou o ocorrido. Por meio de nota e post nas redes sociais, prestou solidariedade à família da vítima.

Leia a íntegra da nota:

“Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante o cruzeiro do MSC Preziosa, por volta das 00h30 de hoje (30/12). Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento.

Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show, que estava previsto para ter início à 01h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu.

Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós”.

