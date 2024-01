Luan Santana é convidado para festa de Cristiano Ronaldo e ganha presente de R$ 432 mil

A passagem de 2024 teve um gostinho especial com uma pitada brasileira para o jogador português Cristiano Ronaldo. O craque do Al Nassr, da Arábia Saudita, contratou um show particular do cantor Luan Santana noite de Réveillon, em especial por conta de sua mãe Maria Dolores Aveiro, que é fã do sertanejo e no dia 31 de janeiro estava comemorando 69 anos.

Essa foi uma ‘surpresa’ que foi preparada por CR7 que surpreendeu sua mãe e as irmãs fãs de Luan com a apresentação no dia do aniversário da matriarca. A celebração aconteceu na Ilha da Madeira, em Portugal.

Simplesmente a mãe de Cristiano Ronaldo emocianada vendo Luan Santana. pic.twitter.com/qDA9AOy83W — ⚽ (@DoentesPFutebol) December 31, 2023

Durante a festa o jogador português presentou o cantor com um relógio da marca Rolex com um valor estimado em R$ 432 mil. Luan concedeu uma entrevista antes da festa em que afirmou estar muito feliz com o convite onde contou que CR7 o convidou por mensagem para surpreender a mãe em seu aniversário. Esse não é o primeiro encontro do artista com o craque.

Luan esteve presente na Espanha em 2019 para acompanhar um jogo do Real Madrid onde conheceu o jogador nos bastidores da partida. Na ocasião CR7 deixou claro sua admiração pelo brasileiro e contou que ele e sua família são fãs do artista e de sua música.

Cristiano Ronaldo dando um Rolex de presente para o Luan Santana.



🎥 Divulgação pic.twitter.com/IKiTTnnKjw — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 1, 2024

