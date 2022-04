CR7 recebe carinho de torcedores do Liverpool após perder o filho; veja vídeo

Um dia após o anúncio de Cristiano Ronaldo sobre a morte de um dos filhos com a modelo Georgina Rodríguez, torcedores do Liverpool prestaram homenagem ao craque do Manchester United na terça-feira (19). Em clássico entre as duas equipes no Campeonato Inglês, o português foi aplaudido.

No minuto 7 da partida os torcedores dos Reds, mandantes do duelo, bateram palmas para o atacante por 60 segundos. O momento da homenagem foi em alusão ao número da camisa que português utiliza nos Diabos Vermelhos e que o acompanha durante a carreira.

Cristiano Ronaldo foi liberado do duelo com o Liverpool e não entrou em campo com seus companheiros.

– Família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando seus amados nesses tempos de imensa dificuldade. Nós confirmamos que ele não jogará diante do Liverpool, em Anfield, e reforçamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, nós estamos com você e enviando forças à família – disse o clube em comunicado.

Veja momento da homenagem:

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf — This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022

*Com informações do site Terra

