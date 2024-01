Desconto no pagamento do IPVA começa neste mês; veja orientações

No Brasil, são quase 40 milhões de proprietários de veículos, em todo o país, que irão pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em muitos estados o calendário e os valores de referência para o recolhimento do tributo já estão disponíveis – e os pagamentos já podem ser feitos.

As dívidas de todo ano desta vez chegaram com mais força na casa da família do Márcio. Ele, motorista, já tem seu IPVA pra pagar. Além do reajuste no valor do tributo, tem mais um fator a pesar sobre o orçamento. Pela priimeira vez, ele vai ter de arcar, também, com a dívida do carro da filha dele. “Foi um presente que eu dei pra ela, e tem que ajudar pela renda dela, a taxa do IPVA no Brasil é alta, né? Tem que dar uma forcinha “, diz o pai entre o orgulho e as contas.

De que jeito

Pra encaixar mais uma conta no orçamento, foi necessário seguir à risca uma dica importante dos especialistas: guardar dinheiro.

“De uns seis meses pra cá sempre deixando um pouquinho na conta pra poder finalizar. A do IPVA está guardado” – Márcio Araújo, motorista e pai

E o Márcio mostra que está em linha com as orientações dos especialistas: fazer as contas pra ver o que é mais vantajoso, pagar à vista ou parcelar. É outra atitude que influencia o saldo bancário no final do mês. Os descontos para o pagamento à vista são diferentes: em São Paulo, Minas ou Rio de Janeiro, o abatimento para quem paga de uma vez – no mês de janeiro – é de 3%. No Paraná chega a 6%. Em Goiás, 7%. Na Bahia e no Pará o desconto bate em 15%. Em compensação, o Distrito Federal não oferece o benefício. O analista avalia com a ponta do lápis. “Mesmo em SP que o desconto é de 3%, 1% ao mes de rentabilidade se for pago em 3X, hoje dificilmente voce tem um investimento com liquidez para resgatar rapidamente o valor pagando mais de 1% ao mês, E tem estados aí, que dão desconto de até 15%, aí o desconto supera em muito os investimetnos de renda fixa”, avalia o financista Fabrizio Gueratto.

Finança customizada

Como cada um sabe onde o calo aperta, a decisão quanto ao pagamento precisa ser pensada a partir da realidade de cada um.

Problemas da vida financeira de qualquer pessoa podem ser revolvidos com um unico hábito, o primeiro dinheiro que entra é o dinheiro que a gente guarda, não é o dinheiro que sobra. Como a gente aprende sobrou um dinheirinho guarda, tá errado: Se eu ganho 2 mil eu vou separar um percentual, 250..200 esse dinheiro não existe para investir. Se você muda esse hábito, 60% dos problemas de qualquer pessoa estão resolvidos” – Fabrizio Gueratto, financista

O engenheiro civil Marcos Vinícius concorda: ” Tem que deixar o dinheiro já reservado..pelo menos para as primeiras parcelas, né”.

*Com informações do SBT News

