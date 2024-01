Atacante Jô, ex-Corinthians, é contratado pelo Amazonas para disputa da Série B

Experiente jogador, de 36 anos, se junta ao elenco nesta sexta-feira (5), em Recife, onde realiza pré-temporada no CT do Retrô.

O Amazonas contratou o atacante Jô para a temporada de 2024, que inclui a inédita disputa da Série B do Campeonato do Brasileiro. A informação é da jornalista Larissa Balieiro. O experiente jogador, de 36 anos, se junta ao elenco nesta sexta-feira (5), em Recife, onde realiza pré-temporada no CT do Retrô.

Em fevereiro de 2023, Jô chegou a anunciar em entrevista que pretendia se aposentar, mas seguiria no futebol como empresário de atletas. Ele não joga desde a passagem pelo Ceará em 2022, onde disputou 11 jogos e marcou dois gols.

Naquele ano, o Vozão acabou sendo rebaixado para a Segundona nacional. Depois, ele foi contratado pelo Al-Jabalain, da Arábia Saudita, mas sequer entrou em campo. Em novembro do ano passado, ele foi anunciado pelo Existente Futebol e Samba, time de São Paulo que joga torneio de várzea.

Revelado pelo Corinthians, Jô tem passagens pelo CSKA, da Rússia, Manchester City e Everton, ambos da Inglaterra, além de Galatasaray, da Turquia, Internacional, Atlético-MG, Jiangsu Suning, da China, Nagoya Grampus, do Japão, e, por fim, Ceará.

O atacante disputou a Copa do Mundo de 2014 pela Seleção Brasileira. Na carreira, os principais títulos que conquistou foram a Libertadores (2013) e Copa do Brasil (2014) pelo Atlético-MG, os brasileiros (2005 e 2017) e os paulistas (2003 e 2017) pelo Corinthians e a Copa das Confederações (2013) com o Brasil.

Além da estreia na Série B do Brasileiro, o Amazonas também disputará a Copa do Brasil pela primeira vez na sua história na temporada de 2024.

Campeã da Série C no ano passado, a Onça-Pintada tem estreia no novo ano marcada para o dia 21 de janeiro, contra o Manauara, pela primeira rodada do Campeonato Amazonense. A agenda ainda tem a participação na Copa Verde.

