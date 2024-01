Grupo Queiroz e Lar Batista Janell Doyle se unem em campanha de doação de mochilas em Manaus

A ideia da campanha é incentivar os pais e responsáveis que vão renovar mochilas escolares e comprar materiais para que doem as usadas

Manaus (AM) – Mal o ano começou e já está na hora de planejar a compra de material escolar. Mas, na correria do dia a dia, ainda há tempo e espaço para a solidariedade e a responsabilidade social tão presentes no período natalino.

O Grupo Queiroz e o Lar Batista Janell Doyle contam com isso e estão realizando a campanha “Mochila Recheada” para dar a alunos, em situação de vulnerabilidade, condições para entrar na sala de aula, neste ano letivo, com esperanças renovadas. A campanha será lançada nesta quarta-feira (8), às 10h, na loja Queiroz, da avenida Djalma Batista, 170,Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

“A ideia da campanha é incentivar os pais e responsáveis que vão renovar mochilas escolares e comprar materiais para que doem as usadas, em boas condições de uso e de qualidade, e também aproveitem o momento para recheá-las com itens tão necessários à rotina escolar”, explica Anderson Queiroz, diretor do grupo. Na compra da mochila nova, a Queiroz vai conceder desconto de 5%.

Todo o material arrecadado vai beneficiar crianças atendidas pelo Lar Batista Janell Doyle, em Manaus, em seus diferentes programas: as que estão matriculadas nas escolas e que passam o contraturno no Lar, ex-acolhidos que ainda recebem assistência e os atualmente assistidos, que moram no local.

“Nossa meta é alcançar 200 mochilas, com os respectivos materiais”, diz a diretora do Lar Batista Janell Doyle, Magaly Araújo.

“E cada doador também está adotando um de nossos alunos, dando-lhe condições para que chegue à sala de aula com motivação”, explica.

Segundo a diretora, as crianças atendidas no Lar vêm de comunidades de vulnerabilidade social e não têm condições de comprar seus materiais. “Isso faz com que eles percam o estímulo e se sintam constrangidos, por não ter uma mochila”, explica. “Muitos pais nos pedem por esse material e o que pretendemos é atender dentro do possível.”

A diretora explica, ainda, que a preferência é por mochilas usadas, de boa qualidade e em condições de uso.

“Em anos anteriores, alguns doadores preferiram comprar mochilas novas, mas se o material não é de boa qualidade, se perde muito rapidamente e o que queremos é um material que mesmo já usado dure mais tempo”, explica.

Os materiais solicitados para rechear a mochila doada são variados: cadernos, lápis, lápis de cor, canetas, borracha, apontador, régua, estojo, tesoura sem ponta, entre outros.

Segundo o diretor do Grupo Queiroz, quem quiser aderir à campanha e apadrinhar um aluno em seu ano escolar não vai ter problemas em encontrar as novas mochilas para substituir as que serão doadas e todos os produtos da lista solicitada pelo Lar.

“Temos uma variedade de produtos para atender os pais que estão empenhados nas compras das listas escolares em todas as nossas lojas”, diz.

Sobre o Grupo Queiroz

Genuinamente amazonense, o Grupo Queiroz atua no mercado desde 1993, sendo considerado pioneiro na região e referência nos segmentos de embalagens e descartáveis, materiais de expediente, papelaria e produtos alimentícios. Com 11 lojas em pontos estratégicos de Manaus, oferece um mix de mais de 18 mil itens.

Para atender com agilidade e precisão todos os municípios do Estado, garantindo um atendimento de qualidade desde a compra à entrega final, o Grupo Queiroz conta com um Centro de Distribuição, que ocupa uma área total de 8.000 m2, além de uma frota moderna e bem equipada.

Sobre o Lar Batista Janell Doyle

Criada em 1996, é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), de natureza beneficente, sem fins lucrativos. Atua no Acolhimento Institucional e Familiar para crianças e adolescentes, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e Abordagem Social, na comunidade do Mauazinho, zona Leste da cidade.

Tem como missão a assistência integral ou parcial de crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade e risco, assim como seus familiares, atendendo necessidades física, emocional, social, educacional e espiritual.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Procon-AM alerta sobre direitos do consumidor na hora de comprar o material escolar

Lojas de Manaus entendem horário para atender a demanda de compras de material escolar