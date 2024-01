Lojas de Manaus entendem horário para atender a demanda de compras de material escolar

Manaus (AM) – O ano começou e muitas pessoas já estão em busca dos materiais escolares para o próximo ano letivo. Para garantir comodidade aos clientes, onze lojas do Grupo Queiroz estão funcionando até a noite.

O diretor do Grupo, Anderson Queiroz, diz que o movimento já está aquecido e a expectativa é de alta demanda. Para os pais que trabalham durante o dia e tem pouco tempo, a Queiroz está funcionando em horário ampliado.

De acordo com Anderson Queiroz, a empresa ampliou em 30% o estoque, com itens bastante variados. A expectativa é que haja um crescimento em torno de 30% nas vendas em relação a 2023. O Grupo Queiroz investiu na variedade de produtos, atendendo a diferentes orçamentos – dos itens básicos, como cadernos, até os brinquedos pedagógicos que aparecem na lista de algumas escolas de educação infantil.

Horário

Estão funcionando das 7h30 às 19h, de segunda-feira a sábado, as unidades localizadas nas avenidas Max Teixeira, 3511, Cidade Nova; Autaz Mirim, 9360, Jorge Teixeira; Brasil, 36 A, Compensa; Professor Nilton Lins, 451, Flores; Djalma Batista, 170, Chapada; Constantino Nery, 1360, São Geraldo; Tefé, 871, Cachoeirinha e Margarita, 1, Nova Cidade.

Também estarão abertas no mesmo horário as lojas da rua Ovídio Gomes Monteiro, 334, Alvorada e alameda Cosme Ferreira, 6946, Zumbi. No domingo, as lojas abrem das 7h30 às 13h, exceto a da avenida Djalma Batista, que não tem expediente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Comércio amazonense se prepara para alta demanda por material escolar