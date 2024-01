Detentos fazem rebelião no presídio de Itacoatiara, no AM

Detentos fizeram uma rebelião, na manhã desta terça-feira (9), dentro da Unidade Prisional de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Nas dependências do local, a movimentação de viaturas da Polícia Militar chamaram a atenção de quem estava do lado de fora.

Da área externa, foi possível ver uma intensa fumaça saindo da unidade prisional, indicando que objetos estavam sendo queimados dentro do local.

Informações preliminares apontam que nesta terça seria a primeira visita do ano, os funcionários do presídio estariam revistando os parentes dos internos quando teria ocorrido um problema em uma das revistas.

Os familiares que aguardavam para entrar no presídio relataram que apenas três mulheres tiveram o acesso liberado na unidade e o restante não conseguiu entrar. Com isso, os internos se revoltaram e atearam fogo em colchões e outros itens.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que registrou na manhã desta terça-feira, uma ocorrência pontual envolvendo internos da Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI).

Ainda de acordo com a pasta, policiais militares do 2º Batalhão de Itacoatiara foram acionados de pronto para conter a ocorrência, bem como um reforço policial foi enviado para o município por meio 1° Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia de Operações Especiais (COE), para os procedimentos operacionais padrão.

A Seap esclareceu que um procedimento administrativo será aberto para apurar as circunstâncias.

