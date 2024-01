Homem é preso por estuprar enteadas em município do AM

Parintins (AM) – Um homem, de 34 anos, foi preso preventivamente por estupro de vulnerável de três enteadas, de 13, 14 e 17 anos, e engravidar uma delas. A ação foi cumprida por policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, interior do Amazonas, devido aos abusos sexuais ocorridos no ano de 2022.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da DEP, as investigações iniciaram em novembro de 2023, após as vítimas tomarem coragem e procurarem a delegacia para registrar a ocorrência contra o autor, informando que ele as violentava sexualmente.

“As investigações começaram com a oitiva das adolescentes e das testemunhas, submissão ao protocolo do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis) e conseguimos laudos. No decorrer das diligências, uma das adolescentes apareceu grávida, e foi encaminhada a Manaus para realizar o aborto legal”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, após a vítima retornar para Parintins, foi novamente ouvida, e juntada toda a documentação das unidades hospitalares que comprovaram os abusos e a gravidez.

Foi representada à Justiça pela prisão dele, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário. “As investigações seguirão para verificar se a mãe das meninas era a conivente ou omissa diante dos crimes praticados pelo homem”, afirmou a autoridade policial.

Ele responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

