Criança estuprada pelo primo engravida e sofre aborto após ser agredida em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, de 28 anos, foi preso, na terça-feira (26), suspeito estuprar a própria prima, de 11 anos, que chegou a engravidar do abusador e perdeu o bebê após ser agredida por ele, em Manaus. A criança chegou a conta sobre os abusos, mas a família não acreditou nela.

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca), as investigações iniciaram a partir de uma denúncia anônima, feita no dia 14 de dezembro deste ano, informando que a criança era estuprada constantemente pelo primo.

“A denúncia relatava que a menina passou mal na escola e, ao ser atendida, contou sobre os abusos sofridos no ambiente doméstico. A vítima mora com a avó paterna desde os 2 anos, e os abusos começaram com toques libidinosos quando ela ainda tinha 6 anos, em oportunidades que ele ficava a sós próximo dela”, disse.

Segundo a titular, a ação criminosa começou a se intensificar quando ela completou 10 anos e o último abuso ocasionou a gravidez da criança. Ela contou ao autor sobre a gestação e ele a agrediu com um soco na barriga, causando um sangramento nela e, possivelmente, um aborto.

“No decorrer das investigações, foi possível constatar que a vítima tentou contar sobre os abusos aos familiares, no entanto, ela não teve o apoio necessário. Nós estamos solicitando os prontuários de atendimento do serviço de vítimas de violência para colocarmos no Inquérito Policial (IP) e também ver a situação da saúde da criança”, afirma a delegada.

De acordo com a delegada, também foi feito um pedido ao Conselho Tutelar para acompanhar a vítima e verificar se há condições dela continuar morando com a avó. Caso contrário, a mãe dela, que mora em Maués, será contatada para ficar com a guarda legal da filha.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custodia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

