Manaus (AM) – A aluna Anne Maria, do curso de Bacharel em Dança da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), está realizando aulas de ballet para pessoas acima de 60 anos. O curso faz parte da pesquisa que tem como foco a avaliação da psicomotricidade e reflexões de idosos em relação à prática do balé clássico.

As aulas ocorrerão na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1.728, bairro Praça 14.

Serão 11 dias de aulas, sendo a primeira e a última aula destinadas à avaliação da pesquisa. As vagas são limitadas a 10 participantes, e terão início em 11 de janeiro, indo até 5 de fevereiro.

Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com Anne Maria pelo número 99268-4582, fornecendo nome, data de nascimento, telefone e confirmando a disponibilidade para participar das aulas.

*Com informações da assessoria

