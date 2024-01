Manaus (AM) – Neste ano, o Cauxi Eletrizado leva a 12ª edição do bloco para o Clube do Trabalhador (Avenida Cosme Ferreira, 7399), na segunda-feira Gorda de Carnaval, 12 de fevereiro, a partir das 17h. O grupo Couro Velho, nomes do boi-bumbá, como David Assayag, Julio Persil, Márcia Novo e Márcia Siqueira, e DJ Carol Amaral compõem a lista de atrações confirmadas, além da Banda do Cauxi Eletrizado, Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus.

Segundo o produtor e cofundador do bloco, Rafael Ângelo, guitarrista da Alaídenegão, o Clube do Trabalhador oferece uma estrutura de qualidade para realização da festa, que vem com praça de alimentação, espaços instagramáveis e bares para proporcionar conforto ao público.

“Estamos satisfeitos com a estrutura que encontramos no Clube do Trabalhador e acreditamos que a festa não perderá em qualidade e será uma experiência muito positiva para nossos foliões”, afirma o organizador.

Davi Escobar, que divide a coordenação com Rafael Ângelo, destaca que a volta para a Segunda-feira Gorda de Carnaval resgata a tradição do bloco. Ele conta que levar nomes do boi-bumbá para o palco do Cauxi Eletrizado é uma proposta idealizada pelos organizadores.

“A Banda do Cauxi Eletrizado já tocava boi em versão de frevo no bloco e temos a oportunidade de fazer isso agora. Eles vêm com toadas tradicionais”, comenta Davi Escobar.

Um dos pontos altos da festa é o concurso de fantasias, onde os foliões mais criativos concorrem a prêmios como baldes com cerveja. A melhor fantasia é escolhida pelo público.

Tradição

O Cauxi Eletrizado é inspirado no Quanta Ladeira, bloco conhecido em Pernambuco por fazer versões irreverentes de músicas famosas e reunir artistas de diferentes bandas em um bloco de Carnaval.

A festa, que nasceu em 2012 no Acariquara e realizada sempre na Segunda-feira Gorda de Carnaval, já passou por lugares como Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa), Assua (Associação dos Servidores da Universidade Federal do Amazonas) e Arena da Amazônia.

*Com informações da assessoria

