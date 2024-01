A Confederação Brasileira de Futebol foi multada pelo Comitê Disciplinar da Fifa em 70 mil francos suíços (cerca de R$ 403 mil reais) pela briga generalizada nas arquibancadas do Maracanã durante o clássico entre Brasil e Argentina, no último dia 21 de novembro, pelas Eliminatórias.

O órgão dividiu a multa da CBF em duas partas: a primeira, de 50 mil francos suíços, por “falha em garantir a lei e a ordem no local do jogo”, e a segunda, de 20 mil francos suíços, por “falta de disciplina nos arredores do estádio”. Além disso, a entidade também foi punida por uma invasão de campo no jogo entre Brasil e Bolívia, na estreia das Eliminatórias.

A partida atrasou cerca de 30 minutos até que tudo fosse resolvido tanto nas arquibancadas como no campo. O Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0, em jogo válido pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

CBF é multada em R$ 403 mil por confusão em clássico entre Brasil e Argentina. pic.twitter.com/YSyTt8pExL — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 10, 2024

*Com informações Ge

