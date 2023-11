CBF acionará Justiça contra o dono do Botafogo e Felipe Neto por falas sobre corrupção

CBF decidiu entrar com uma ação criminal contra o dono do Botafogo, John Textor, e o youtuber Felipe Neto

A diretoria da CBF decidiu entrar com uma ação criminal contra o dono do Botafogo, John Textor, pelas acusações de corrupção contra a entidade após o jogo entre Botafogo e Palmeiras. O executivo norte-americano deu declarações por entender que o seu clube foi prejudicado pela arbitragem. As informações são do site Uol.

Ao final do jogo, o dono do Botafogo, John Textor, protagonizou uma entrevista exaltada ao lado do campo. Ele se referia ao lance de expulsão de Adryelson pelo árbitro Bráulio da Silva Machado. Ele recebeu o vermelho, após revisão do VAR, porque impediu uma chance clara de gol do Palmeiras quando derrubou Breno Lopes.

“Não é um cartão vermelho, isso mudou o jogo. Isso é roubo, isso é corrupção”, disse ele. E continuou: “Por favor, me multe, Ednaldo [Rodrigues] (presidente da CBF), mas você precisa pedir demissão amanhã de manhã. Isso é o que precisa acontecer. Esse campeonato virou uma piada, ninguém merece isso. Nem os jogadores do Palmeiras querem ganhar assim e não queremos perder desse jeito.”

O dirigente alvinegro não apresentou nenhuma prova das suas acusações.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, decidiu a CBF vai entrar com ação criminal contra Textor. Ele ainda pode sofrer sanções na Justiça Desportiva.

Além disso, a confederação já entrou com duas ações criminais contra o YouTuber botafoguense Felipe Neto, que, após rodadas, tem chamado a entidade de corrupta. Haverá um terceiro processo contra ele.

Após o jogo de quarta-feira, no twitter, Neto afirmou “CBF é uma entidade corrupta, bandida e safada!!!!!”. Após a partida entre Botafogo x Cuiabá, ele também chamou a entidade de “suja, corrupta e safada”.

Publicamente, a diretoria não vai se pronunciar sobre o assunto. Será publicada apenas uma nota sobre o congresso da Conmebol, marcado para sexta-feira, em que a entidade ressalta que há dois anos a CBF não tem o nome envolvido em denúncias e escândalos.

A assessoria de Felipe Neto informou que não poderia comentar porque não recebera nada oficial. No Twitter, o youtuber ironizou a intenção da CBF de processá-lo.

