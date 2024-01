Câmeras de segurança de uma drogaria flagraram o momento em que um casal assaltou o estabelecimento comercial durante a quarta-feira (10), na Zona Leste em Manaus.

Nas imagens, é possível ver que, por volta das 16h, o casal entra no local se passando por clientes. Depois de olhar vários produtos, o homem se dirige ao caixa como se fosse pagar a conta e logo em seguida, anuncia o assalto.

Mostrando uma arma, o suspeito manda a funcionária colocar produtos dentro de sua mochila, ao mesmo tempo que a companheira rende a outra trabalhadora do local.

O notebook que estava no balcão da drogaria é revistado pelo suspeito, mas não é levado. Em certo ponto da gravação das câmeras de segurança, também é possível ver o casal mexendo no local do caixa. Antes de deixarem o local, a mulher ainda pega vários produtos que estavam expostos nas prateleiras do comércio.

Caso tenha informações sobre o paradeiro dos suspeitos, a polícia recebe denúncias por meio dos números 181 e 190.

VÍDEO: Casal é flagrado assaltando farmácia em Manaus. pic.twitter.com/zxrzpft0n4 — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 11, 2024

